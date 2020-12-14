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Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
Представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии в декабре проведут оценку Белорусской АЭС, отчет может быть... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:56
2020-12-14T16:56
2020-12-14T16:56
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии в декабре проведут оценку Белорусской АЭС, отчет может быть представлен в начале 2021 года, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции."Сейчас эксперты ENSREG и ЕК оценивают имплементацию рекомендаций, выданных ENSREG еще в 2018 году", - сказала она, уточнив, что миссия стартует 14 декабря и должна завершиться 22 декабря.Ее участники, среди прочего, посетят станцию. Миссия экспертов "оценит информацию, предоставленную Белоруссией", отметила Симсон."ENSREG опубликует свой отчет в начале 2021 года, но все будет зависеть от визита", - сказала она.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта БелАЭС от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.
https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html
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белорусская аэс, еврокомиссия, евросоюз, минск, белоруссия, в мире