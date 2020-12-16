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Басков объяснил, почему одинок
Басков объяснил, почему одинок
Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:45
2020-12-16T11:45
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. Ранее певец рассказывал, что давно мечтает встретить "родственную душу" — человека, с которым он будет "на одной волне". "С которым мне захочется просыпаться, засыпать, ездить, что-то обсуждать. Просто такого не было еще", — пояснил артист. Басков добавил, что ему "тяжело влюбиться", так как он уже прошел в жизни определенные этапы. Это еще одна из причин, по которой он не может устроить личную жизнь.Однако 44-летний артист не расстраивается и надеется встретить "ту самую". У Николая Баскова в прошлом было несколько красивых романов. Он встречался с Мисс Вселенной Оксаной Федоровой, певицей Софией Кальчевой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, а также с моделью Викторией Лопыревой.Официально артист был женат лишь однажды — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке (в 2006 году) родился сын Бронислав.
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знаменитости, звезды, николай басков

Басков объяснил, почему одинок

11:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Николай Басков
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат.

"Это самое непростое, что выпадает в жизни человека: найти свою любовь, найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко", — признался Басков.

Ранее певец рассказывал, что давно мечтает встретить "родственную душу" — человека, с которым он будет "на одной волне".
"С которым мне захочется просыпаться, засыпать, ездить, что-то обсуждать. Просто такого не было еще", — пояснил артист.
Басков добавил, что ему "тяжело влюбиться", так как он уже прошел в жизни определенные этапы. Это еще одна из причин, по которой он не может устроить личную жизнь.
Однако 44-летний артист не расстраивается и надеется встретить "ту самую".
"Я не печалюсь. Среди моих коллег есть много примеров, которые и в 45 женились, и в 47. А вот "танцующий миллионер" Джанлука вообще только отцом стал в 51 год", — отметил певец.
У Николая Баскова в прошлом было несколько красивых романов. Он встречался с Мисс Вселенной Оксаной Федоровой, певицей Софией Кальчевой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, а также с моделью Викторией Лопыревой.
Официально артист был женат лишь однажды — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке (в 2006 году) родился сын Бронислав.
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