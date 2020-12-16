https://ria.ru/20201216/baskov-1589445636.html
Басков объяснил, почему одинок
Басков объяснил, почему одинок
Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:45
2020-12-16T11:45
2020-12-16T11:45
шоубиз
знаменитости
звезды
николай басков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155491/65/1554916581_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_1006aa32ae42a34db5e4e8b0172b411d.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. Ранее певец рассказывал, что давно мечтает встретить "родственную душу" — человека, с которым он будет "на одной волне". "С которым мне захочется просыпаться, засыпать, ездить, что-то обсуждать. Просто такого не было еще", — пояснил артист. Басков добавил, что ему "тяжело влюбиться", так как он уже прошел в жизни определенные этапы. Это еще одна из причин, по которой он не может устроить личную жизнь.Однако 44-летний артист не расстраивается и надеется встретить "ту самую". У Николая Баскова в прошлом было несколько красивых романов. Он встречался с Мисс Вселенной Оксаной Федоровой, певицей Софией Кальчевой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, а также с моделью Викторией Лопыревой.Официально артист был женат лишь однажды — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке (в 2006 году) родился сын Бронислав.
https://ria.ru/20201126/maksim-averin-1586263091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155491/65/1554916581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbe0a2f018bce9f6a084403bce88b248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, николай басков
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил
, почему до сих пор не женат.
"Это самое непростое, что выпадает в жизни человека: найти свою любовь, найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко", — признался Басков.
Ранее певец рассказывал, что давно мечтает встретить "родственную душу" — человека, с которым он будет "на одной волне".
"С которым мне захочется просыпаться, засыпать, ездить, что-то обсуждать. Просто такого не было еще", — пояснил артист.
Басков добавил, что ему "тяжело влюбиться", так как он уже прошел в жизни определенные этапы. Это еще одна из причин, по которой он не может устроить личную жизнь.
Однако 44-летний артист не расстраивается и надеется встретить "ту самую".
"Я не печалюсь. Среди моих коллег есть много примеров, которые и в 45 женились, и в 47. А вот "танцующий миллионер" Джанлука вообще только отцом стал в 51 год", — отметил певец.
У Николая Баскова в прошлом было несколько красивых романов. Он встречался с Мисс Вселенной Оксаной Федоровой, певицей Софией Кальчевой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, а также с моделью Викторией Лопыревой.
Официально артист был женат лишь однажды — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке (в 2006 году) родился сын Бронислав.