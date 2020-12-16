https://ria.ru/20201216/baskov-1589445636.html

Басков объяснил, почему одинок

Басков объяснил, почему одинок

Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:45

2020-12-16T11:45

2020-12-16T11:45

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Николай Басков в интервью программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему до сих пор не женат. Ранее певец рассказывал, что давно мечтает встретить "родственную душу" — человека, с которым он будет "на одной волне". "С которым мне захочется просыпаться, засыпать, ездить, что-то обсуждать. Просто такого не было еще", — пояснил артист. Басков добавил, что ему "тяжело влюбиться", так как он уже прошел в жизни определенные этапы. Это еще одна из причин, по которой он не может устроить личную жизнь.Однако 44-летний артист не расстраивается и надеется встретить "ту самую". У Николая Баскова в прошлом было несколько красивых романов. Он встречался с Мисс Вселенной Оксаной Федоровой, певицей Софией Кальчевой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, а также с моделью Викторией Лопыревой.Официально артист был женат лишь однажды — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке (в 2006 году) родился сын Бронислав.

https://ria.ru/20201126/maksim-averin-1586263091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, николай басков