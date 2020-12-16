https://ria.ru/20201216/azarov-1589521209.html

Биография Дениса Азарова

Биография Дениса Азарова

Российский театральный режиссер Денис Николаевич Азаров родился 29 марта 1986 года в Москве. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:52

2020-12-16T15:52

2020-12-16T15:53

денис азаров

справки

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Российский театральный режиссер Денис Николаевич Азаров родился 29 марта 1986 года в Москве.В 2012 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, мастерская Иосифа Райхельгауза.Свою карьеру начал в московском театре "Новая Опера" имени Е.В. Колобова, где в 2005-2009 годах работал ассистентом режиссера и переводчиком.В 2006 году был режиссером-стажером в Баденском государственном театре в Карлсруэ (Германия).В 2007-2010 годах трудился в московском театре "Мастерская Петра Фоменко".В 2007 году на базе Академии хорового искусства имени В. Попова Азаров создал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где осуществил постановки опер "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини, "Триптих" по произведениям Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса и Клары Вик, "Ленский" по Александру Пушкину и романсам русских композиторов, "Алеко" Сергея Рахманинова и др. В 2010-2012 годах он был режиссером Камерного музыкального театра имени Б. Покровского, где выпустил оперы "Русская тетрадь" Валерия Гаврилина и "Шут и король" Владимира Кобекина.С 2011 по 2012 год работал педагогом по актерскому мастерству Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра России.С 2011 года осуществил постановки в драматических театрах Москвы, Ярославля, Сарова (Нижегородская область), Дубровника (Хорватия) и др. Участвовал в режиссерских лабораториях и проектах "Платформа", Blackbox. В Гоголь-центре им были поставлены спектакли "Елка у Ивановых" Александра Введенского, "Молоко" по пьесе Екатерины Мавроматис, в Центре драматургии и режиссуры – "Вий. Докудрама" Натальи Ворожбит, в Театре имени Ермоловой – "Ромео и Джульетта. Версия" Уильяма Шекспира и Валерия Печейкина, "Самоубийца" Николая Эрдмана, в Центре имени Мейерхольда – "Парад планет" (проект Олега Нестерова).В 2014-2016 годах Азаров был режиссером Драматического театра имени Ф. Волкова в Ярославле. В театре он осуществил постановки "Бред вдвоем" по Эжену Ионеско и Даниилу Хармсу, "Москва-Петушки" Виктора Ерофеева, "Гроза" Александра Островского и "Ревизор" Николая Гоголя. В 2016 году в "Геликон опере" Азаров поставил оперу Александра Сергунина "Доктор Гааз", получившую шесть номинаций премии "Золотая маска", в том числе "Лучшая работа режиссера в опере".В 2018 году он осуществил постановку оперы "Мадам Батерфляй" Джакомо Пуччини в московском театре "Новая опера".В 2019 году выпустил спектакль "Высокая вода венецианцев" по одноименной повести Дины Рубиной в театре "Школа современной пьесы".В сентябре 2020 года поставил современную интерпретацию пьесы "Снегурочка" Островского в Московском театре на Таганке. Ранее в этом театре Азаров участвовал в проекте "Режиссерская лаборатория", где осуществил постановку спектакля "Кровавая свадьба" Федерико Гарсиа Лорки.В качестве второго режиссера Азаров участвовал в постановках спектаклей Кирилла Серебренникова "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакого в Большом театре и "Американская Лулу" Ольги Нойвирт в Komische Oper (Берлин).16 декабря 2020 года стало известно, что Денис Азаров назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка. Азаров является лауреатом премии "Поддержки театральных инициатив" Театра наций.Работы Дениса Азарова показывали на фестивалях: "Действующие лица" московского театра "Школа современной пьесы", "Преображение" (Ярославль), "Декабрьские вечера" (Саров, Нижегородская область), Oldenburger Promenade (Ольденбург, Германия), Durence Luberon Festival (Франция).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис азаров, справки