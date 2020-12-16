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В крупном районе Владивостока произошла повторная авария на электросетях
В крупном районе Владивостока произошла повторная авария на электросетях
Повторное отключение на электросетях "Оборонэнерго" вновь произошло в крупном районе Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:59
2020-12-16T04:00
последствия непогоды в приморье
юрий трутнев
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владивосток
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приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Повторное отключение на электросетях "Оборонэнерго" вновь произошло в крупном районе Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Эгершельд. Без электроснабжения осталась часть домов по улицам Рейдовая, Полевая, Парусная, Леонова, Крыгина и Токаревский маяк. Энергетики планировали полностью восстановить электроснабжение в микрорайоне в течение двух-трех часов. Местные жители в соцсетях сообщают, что отключения в этом районе происходят ежедневно в течение нескольких дней.Ранее в Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, артем, приморский край, происшествия

В крупном районе Владивостока произошла повторная авария на электросетях

03:59 16.12.2020 (обновлено: 04:00 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона во Владивостоке
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Повторное отключение на электросетях "Оборонэнерго" вновь произошло в крупном районе Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Эгершельд. Без электроснабжения осталась часть домов по улицам Рейдовая, Полевая, Парусная, Леонова, Крыгина и Токаревский маяк. Энергетики планировали полностью восстановить электроснабжение в микрорайоне в течение двух-трех часов. Местные жители в соцсетях сообщают, что отключения в этом районе происходят ежедневно в течение нескольких дней.
"По информации "Оборонэнерго", ночью опять произошло отключение электроэнергии. Подключили только часть потребителей. Сейчас работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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Последствия непогоды в ПриморьеЮрий ТрутневРусский (остров)ВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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