https://ria.ru/20201216/avariya-1589419359.html

В крупном районе Владивостока произошла повторная авария на электросетях

В крупном районе Владивостока произошла повторная авария на электросетях

Повторное отключение на электросетях "Оборонэнерго" вновь произошло в крупном районе Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:59

2020-12-16T03:59

2020-12-16T04:00

последствия непогоды в приморье

юрий трутнев

русский (остров)

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Повторное отключение на электросетях "Оборонэнерго" вновь произошло в крупном районе Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Эгершельд. Без электроснабжения осталась часть домов по улицам Рейдовая, Полевая, Парусная, Леонова, Крыгина и Токаревский маяк. Энергетики планировали полностью восстановить электроснабжение в микрорайоне в течение двух-трех часов. Местные жители в соцсетях сообщают, что отключения в этом районе происходят ежедневно в течение нескольких дней.Ранее в Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.

https://ria.ru/20201210/vladivostok-1588540309.html

русский (остров)

владивосток

артем

приморский край

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последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, артем, приморский край, происшествия