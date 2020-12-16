https://ria.ru/20201216/avangard-1589435448.html

Минобороны показало видео установки в шахту ракеты комплекса "Авангард"

Минобороны показало видео установки в шахту ракеты комплекса "Авангард"

Минобороны РФ на своей странице в YouTube опубликовало видео загрузки в шахтную пусковую установку в Оренбургской ракетной дивизии очередной ракеты... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:55

2020-12-16T09:55

2020-12-16T09:55

новое оружие россии

авангард

министерство обороны рф (минобороны рф)

оренбургская область

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны РФ на своей странице в YouTube опубликовало видео загрузки в шахтную пусковую установку в Оренбургской ракетной дивизии очередной ракеты стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард".На видео видно, как межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ везут к месту установки на транспортировщике. Затем показывается открытие защитной крышки шахтной пусковой установки, перекладка ракеты на установщик, ее загрузка в шахту и закрытие крышки шахты.В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард".О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз (почти 25 тысяч километров в час). Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов входит в один полк, официально не сообщается.

https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Гиперзвуковый ракетный комплекс "Авангард" доставили в пусковую шахту Минобороны показало, как гиперзвуковый ракетный комплекс "Авангард" доставили для постановки на дежурство в пусковую шахту. 2020-12-16T09:55 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авангард, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область, безопасность