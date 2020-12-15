https://ria.ru/20201215/zvaniya-1589306826.html

Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров

Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров

Госдума приняла после доработки закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:51

2020-12-15T12:51

2020-12-15T12:51

андрей красов

совет федерации рф

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла после доработки закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.Документ дает возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях. Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.Ранее Совет Федерации отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.Согласно регламенту Госдумы, если федеральный закон отклонен Совфедом, нижняя палата вправе снять его с дальнейшего рассмотрения, создать по предложению либо с предварительного согласия СФ согласительную комиссию на паритетных началах для преодоления разногласий или принять закон в ранее принятой редакции.Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в текст законопроекта вкралась техническая ошибка, из-за которой из документа выпала одна категория военнослужащих.Госдума приняла закон в редакции, выработанной в согласительной комиссии.

https://ria.ru/20201214/oruzhie-1589140817.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей красов, совет федерации рф, госдума рф, общество