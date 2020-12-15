Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/zvaniya-1589306826.html
Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров
Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров
Госдума приняла после доработки закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:51
2020-12-15T12:51
андрей красов
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла после доработки закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.Документ дает возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях. Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.Ранее Совет Федерации отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.Согласно регламенту Госдумы, если федеральный закон отклонен Совфедом, нижняя палата вправе снять его с дальнейшего рассмотрения, создать по предложению либо с предварительного согласия СФ согласительную комиссию на паритетных началах для преодоления разногласий или принять закон в ранее принятой редакции.Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в текст законопроекта вкралась техническая ошибка, из-за которой из документа выпала одна категория военнослужащих.Госдума приняла закон в редакции, выработанной в согласительной комиссии.
https://ria.ru/20201214/oruzhie-1589140817.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_044300b7ce31fa3da068a31056298fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей красов, совет федерации рф, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров

12:51 15.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла после доработки закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.
Документ дает возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях. Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.
Ранее Совет Федерации отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.
Согласно регламенту Госдумы, если федеральный закон отклонен Совфедом, нижняя палата вправе снять его с дальнейшего рассмотрения, создать по предложению либо с предварительного согласия СФ согласительную комиссию на паритетных началах для преодоления разногласий или принять закон в ранее принятой редакции.
Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в текст законопроекта вкралась техническая ошибка, из-за которой из документа выпала одна категория военнослужащих.
Госдума приняла закон в редакции, выработанной в согласительной комиссии.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 15:36
В Госдуму внесли проект об использовании оружия в научных целях
 
Андрей КрасовСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Госдуму внесли проект о гибких образовательных траекториях в вузах
09:09Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
09:09Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе
09:08Глава Удмуртии не будут делать 31 декабря выходным днем
09:06В Московских школах отметили высокий интерес к образованию в ИТ-классах
09:04Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
09:02В Москве еще 5571 пациент вылечился от COVID-19
09:01СМИ: Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли
09:00Российские ученые разработали новую конструкцию трубопроводного клапана
08:58Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
Лента новостейМолния