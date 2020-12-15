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Миронов прокомментировал итоги выборов в США
Миронов прокомментировал итоги выборов в США
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает итоги выборов в США "закономерными", по его мнению, они отражают разочарование "глубинного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:16
2020-12-15T16:16
2020-12-15T16:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает итоги выборов в США "закономерными", по его мнению, они отражают разочарование "глубинного народа" в президенте Дональде Трампе.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."Что касается итогов выборов, то их надо признать закономерными. Они прежде всего отражают разочарование в Трампе "глубинного народа", той самой "одноэтажной" провинциальной Америки, которая привела его к власти", – сообщил Миронов РИА Новости во вторник.Он добавил, что, "активно занимаясь макропроблемами", Трамп "упускал из виду рядового человека"."Трамп старался укрепить потенциал страны, поощряя крупный капитал, явно недооценивая проблему растущего неравенства и социальной несправедливости. А эти вопросы с каждым годом все больше волнуют американцев. Трамп стал восприниматься как президент для богачей, далекий от нужд простого народа. В таких условиях апелляция к патриотизму, к традиционным ценностям начинает восприниматься как демагогия", - сказал политик.По его мнению, этой ситуацией и воспользовался Байден, который "поставил во главу угла своей предвыборной программы перераспределение общественного богатства от богатых к бедным, заслужив от оппонентов обвинения в "социализме". "Тем не менее именно эта социалистическая риторика привлекла избирателя и определила его выбор", - заметил лидер СР.Миронов считает, что итоги выборов в США "наглядно показали, что большинство американцев заинтересованы в расширении мер социальной поддержки и в целом в социально ориентированном государстве". "И с этим придется считаться всем американским политикам", - заключил он.
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РИА Новости
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дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" в ГД Сергей Миронов
считает итоги выборов в США
"закономерными", по его мнению, они отражают разочарование "глубинного народа" в президенте Дональде Трампе
.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден
получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин
направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
"Что касается итогов выборов, то их надо признать закономерными. Они прежде всего отражают разочарование в Трампе "глубинного народа", той самой "одноэтажной" провинциальной Америки, которая привела его к власти", – сообщил Миронов РИА Новости во вторник.
Он добавил, что, "активно занимаясь макропроблемами", Трамп "упускал из виду рядового человека".
"Трамп старался укрепить потенциал страны, поощряя крупный капитал, явно недооценивая проблему растущего неравенства и социальной несправедливости. А эти вопросы с каждым годом все больше волнуют американцев. Трамп стал восприниматься как президент для богачей, далекий от нужд простого народа. В таких условиях апелляция к патриотизму, к традиционным ценностям начинает восприниматься как демагогия", - сказал политик.
По его мнению, этой ситуацией и воспользовался Байден, который "поставил во главу угла своей предвыборной программы перераспределение общественного богатства от богатых к бедным, заслужив от оппонентов обвинения в "социализме". "Тем не менее именно эта социалистическая риторика привлекла избирателя и определила его выбор", - заметил лидер СР.
Миронов считает, что итоги выборов в США "наглядно показали, что большинство американцев заинтересованы в расширении мер социальной поддержки и в целом в социально ориентированном государстве". "И с этим придется считаться всем американским политикам", - заключил он.