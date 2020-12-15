https://ria.ru/20201215/vybory-1589355184.html

Миронов прокомментировал итоги выборов в США

Миронов прокомментировал итоги выборов в США

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает итоги выборов в США "закономерными", по его мнению, они отражают разочарование "глубинного... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:16

2020-12-15T16:16

2020-12-15T16:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей миронов

справедливая россия

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джо байден

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает итоги выборов в США "закономерными", по его мнению, они отражают разочарование "глубинного народа" в президенте Дональде Трампе.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."Что касается итогов выборов, то их надо признать закономерными. Они прежде всего отражают разочарование в Трампе "глубинного народа", той самой "одноэтажной" провинциальной Америки, которая привела его к власти", – сообщил Миронов РИА Новости во вторник.Он добавил, что, "активно занимаясь макропроблемами", Трамп "упускал из виду рядового человека"."Трамп старался укрепить потенциал страны, поощряя крупный капитал, явно недооценивая проблему растущего неравенства и социальной несправедливости. А эти вопросы с каждым годом все больше волнуют американцев. Трамп стал восприниматься как президент для богачей, далекий от нужд простого народа. В таких условиях апелляция к патриотизму, к традиционным ценностям начинает восприниматься как демагогия", - сказал политик.По его мнению, этой ситуацией и воспользовался Байден, который "поставил во главу угла своей предвыборной программы перераспределение общественного богатства от богатых к бедным, заслужив от оппонентов обвинения в "социализме". "Тем не менее именно эта социалистическая риторика привлекла избирателя и определила его выбор", - заметил лидер СР.Миронов считает, что итоги выборов в США "наглядно показали, что большинство американцев заинтересованы в расширении мер социальной поддержки и в целом в социально ориентированном государстве". "И с этим придется считаться всем американским политикам", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/roukhani-1589308068.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире