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В Петербург поступят около ста тысяч доз вакцины от COVID-19
В Петербург поступят около ста тысяч доз вакцины от COVID-19
Около 100 тысяч доз вакцины против COVID-19 поступят в Петербург до конца текущего года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:36
2020-12-15T13:36
2020-12-15T13:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Около 100 тысяч доз вакцины против COVID-19 поступят в Петербург до конца текущего года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана."До конца года предполагается поступление в Петербург 100 – 110 тысяч доз вакцины, в январе - около 500 тысяч доз", - сказал он.По словам Сараны, на данный момент в город поставлены 5150 доз "Спутник V", еще тысяча доз вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается из Новосибирска. Всего в Петербурге планируется вакцинировать 60% населения. Сначала будут привиты медицинские работники, после поставки большой партии вакцины привьют сотрудников социальной, педагогической, транспортной сфер и тех областей деятельности, где необходимо работать с большим количеством людей.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работают два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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