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В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке
В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке
Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:52
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волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html
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волгоград, происшествия

В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке

08:52 15.12.2020 (обновлено: 11:55 15.12.2020)
 
© Информационное агентство "Высота 102"Фото ученика, сидящего в тумбочке в классе школы в Волгограде, опубликованное на сайте v102.ru
Фото ученика, сидящего в тумбочке в классе школы в Волгограде, опубликованное на сайте v102.ru - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Информационное агентство "Высота 102"
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 12:09
Московского учителя заподозрили в домогательствах к школьнице

"Департамент проводит проверку по заявлению родителя. По результатам проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщили РИА Новости в мэрии.

 
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