https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html
В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке
В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке
Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:52
2020-12-15T08:52
2020-12-15T11:55
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html
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волгоград, происшествия