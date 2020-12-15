https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html

В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке

В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке

Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:52

2020-12-15T08:52

2020-12-15T11:55

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия