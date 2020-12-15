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Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники
Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники
Российские туристы рассказали, где собираются провести новогодние каникулы, сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:53
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, где собираются провести новогодние каникулы, сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 9,5 тысячи пользователей и выяснили, что в этом году 85 процентов из них останутся дома.Главная причина — недостаток средств, так ответили 34 процента опрошенных. А 29 процентов сказали, что никуда не уезжают на каникулы по привычке. Многие не стали планировать поездки из-за пандемии коронавируса: риск заражения останавливает 13 процентов респондентов, а ограничительные меры в разных регионах — девять процентов.Большинство тех, кто все-таки запланировал путешествие, отправятся в поездки по России, свидетельствуют данные переходов пользователей со страницы сервиса на сайты агрегаторов. Две столицы, Сочи, Ялта и Казань — самые востребованные у них города. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Абхазия и ОАЭ.
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туризм, новости - туризм, ялта, абхазия, москва, сочи, турция, оаэ, санкт-петербург, казань

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники

10:53 15.12.2020 (обновлено: 14:27 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, где собираются провести новогодние каникулы, сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Путешествия".
Специалисты компании провели исследование среди 9,5 тысячи пользователей и выяснили, что в этом году 85 процентов из них останутся дома.
Главная причина — недостаток средств, так ответили 34 процента опрошенных. А 29 процентов сказали, что никуда не уезжают на каникулы по привычке. Многие не стали планировать поездки из-за пандемии коронавируса: риск заражения останавливает 13 процентов респондентов, а ограничительные меры в разных регионах — девять процентов.
Большинство тех, кто все-таки запланировал путешествие, отправятся в поездки по России, свидетельствуют данные переходов пользователей со страницы сервиса на сайты агрегаторов. Две столицы, Сочи, Ялта и Казань — самые востребованные у них города. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Абхазия и ОАЭ.
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