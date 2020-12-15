https://ria.ru/20201215/turisty-1589220856.html

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники

Российские туристы рассказали, где собираются провести новогодние каникулы, сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:53

2020-12-15T10:53

2020-12-15T14:27

туризм

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сочи

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, где собираются провести новогодние каникулы, сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 9,5 тысячи пользователей и выяснили, что в этом году 85 процентов из них останутся дома.Главная причина — недостаток средств, так ответили 34 процента опрошенных. А 29 процентов сказали, что никуда не уезжают на каникулы по привычке. Многие не стали планировать поездки из-за пандемии коронавируса: риск заражения останавливает 13 процентов респондентов, а ограничительные меры в разных регионах — девять процентов.Большинство тех, кто все-таки запланировал путешествие, отправятся в поездки по России, свидетельствуют данные переходов пользователей со страницы сервиса на сайты агрегаторов. Две столицы, Сочи, Ялта и Казань — самые востребованные у них города. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Абхазия и ОАЭ.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

ялта

абхазия

москва

сочи

турция

оаэ

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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