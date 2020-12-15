https://ria.ru/20201215/tseny-1589384714.html

Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар в пределах Урала

Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар в пределах Урала

В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:53

2020-12-15T18:53

2020-12-15T19:25

дальний восток

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости этих товаров до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара. Как сообщали в Росстате, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%. На ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".

https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

дальний восток

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дальний восток, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика