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Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар в пределах Урала
Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар в пределах Урала
В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:53
2020-12-15T19:25
дальний восток
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости этих товаров до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара. Как сообщали в Росстате, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%. На ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".
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дальний восток, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар в пределах Урала

18:53 15.12.2020 (обновлено: 19:25 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — пояснил чиновник.

По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости этих товаров до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.
Как сообщали в Росстате, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%.
На ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".
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Дальний ВостокФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
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