https://ria.ru/20201215/trevoga-1589269065.html

СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России

СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России

Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии в то время, как в России проходили учения, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:33

2020-12-15T10:33

2020-12-15T13:58

ввс сша

подводные лодки проекта 955 "борей"

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии в то время, как в России проходили учения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные военные источники.По данным телеканала, это произошло на крупнейшей в Европе американской базе Рамштайн и привело к тому, что в течение нескольких минут "имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".Как следует из сообщения, сигнал тревоги сработал после того, как американские разведывательные спутники определили, что российская подлодка в Охотском море произвела испытательный пуск четырех ракет. Через мгновение предупреждение о пуске прозвучало на базе в Германии.Командование американских войск в Европе заявило, что военные получили через систему предупреждения сигнал о реальном пуске ракеты. "Центр управления соблюдал надлежащие правила и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное уведомление всему предусмотренному персоналу", — цитирует телеканал заявление командования."Американские самолеты или пилоты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут центр управления снова выполнил надлежащие действия и предоставил обновленные уведомления. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников", — добавили в ВВС США в Европе и Африке.Как отмечает CNN, в заявлении военных не уточняется, что речь идет о пуске ракет на территории России, но источники телеканала это подтвердили. По словам одного из них, Россия в рамках обычной процедуры за несколько дней предупредила об учениях, выпустив "уведомление для пилотов".Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому неясно, почему сработала тревога, отметили источники.Учения в Охотском море проходили 12 декабря. Атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона в Архангельской области.

https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/bulava-1589137777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, подводные лодки проекта 955 "борей", владимир путин, сергей шойгу, архангельская область, европа, сша, безопасность