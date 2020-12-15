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СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России
СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России
Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии в то время, как в России проходили учения, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:33
2020-12-15T13:58
ввс сша
подводные лодки проекта 955 "борей"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии в то время, как в России проходили учения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные военные источники.По данным телеканала, это произошло на крупнейшей в Европе американской базе Рамштайн и привело к тому, что в течение нескольких минут "имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".Как следует из сообщения, сигнал тревоги сработал после того, как американские разведывательные спутники определили, что российская подлодка в Охотском море произвела испытательный пуск четырех ракет. Через мгновение предупреждение о пуске прозвучало на базе в Германии.Командование американских войск в Европе заявило, что военные получили через систему предупреждения сигнал о реальном пуске ракеты. "Центр управления соблюдал надлежащие правила и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное уведомление всему предусмотренному персоналу", — цитирует телеканал заявление командования."Американские самолеты или пилоты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут центр управления снова выполнил надлежащие действия и предоставил обновленные уведомления. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников", — добавили в ВВС США в Европе и Африке.Как отмечает CNN, в заявлении военных не уточняется, что речь идет о пуске ракет на территории России, но источники телеканала это подтвердили. По словам одного из них, Россия в рамках обычной процедуры за несколько дней предупредила об учениях, выпустив "уведомление для пилотов".Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому неясно, почему сработала тревога, отметили источники.Учения в Охотском море проходили 12 декабря. Атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона в Архангельской области.
https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/bulava-1589137777.html
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ввс сша, подводные лодки проекта 955 "борей", владимир путин, сергей шойгу, архангельская область, европа, сша, безопасность

СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России

10:33 15.12.2020 (обновлено: 13:58 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии в то время, как в России проходили учения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные военные источники.
По данным телеканала, это произошло на крупнейшей в Европе американской базе Рамштайн и привело к тому, что в течение нескольких минут "имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".
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Как следует из сообщения, сигнал тревоги сработал после того, как американские разведывательные спутники определили, что российская подлодка в Охотском море произвела испытательный пуск четырех ракет. Через мгновение предупреждение о пуске прозвучало на базе в Германии.
Командование американских войск в Европе заявило, что военные получили через систему предупреждения сигнал о реальном пуске ракеты. "Центр управления соблюдал надлежащие правила и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное уведомление всему предусмотренному персоналу", — цитирует телеканал заявление командования.
"Американские самолеты или пилоты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут центр управления снова выполнил надлежащие действия и предоставил обновленные уведомления. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников", — добавили в ВВС США в Европе и Африке.
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Как отмечает CNN, в заявлении военных не уточняется, что речь идет о пуске ракет на территории России, но источники телеканала это подтвердили. По словам одного из них, Россия в рамках обычной процедуры за несколько дней предупредила об учениях, выпустив "уведомление для пилотов".
Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому неясно, почему сработала тревога, отметили источники.
Учения в Охотском море проходили 12 декабря. Атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона в Архангельской области.
 
ВВС СШАПодводные лодки проекта 955 "Борей"Владимир ПутинСергей ШойгуАрхангельская областьЕвропаСШАБезопасность
 
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