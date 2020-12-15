https://ria.ru/20201215/trafik-1589407614.html

Минцифры предложило отсрочить требования "пакета Яровой" по трафику

Минцифры предложило отсрочить требования "пакета Яровой" по трафику

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:58

2020-12-15T22:58

2020-12-15T22:58

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами на 15% емкости хранилищ трафика, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября 2018 года - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.Разработанный Минцифрой проект правительственного постановления предполагает внесение изменений в правила хранения текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей, предусматривающие отсрочку нормы о хранении трафика на год с момента вступления в силу этого постановления."Проектом постановления предусматривается приостановка на один год требования об ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к проекту.В нем отмечается, что проект разработан с целью реализации мер, предусмотренных Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике, одобренного правительством РФ 23 сентября 2020 года.

https://ria.ru/20201207/russian-soft-1588119002.html

https://ria.ru/20201102/tsifrovizatsiya-1582672792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии