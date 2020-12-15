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Минцифры предложило отсрочить требования "пакета Яровой" по трафику
Минцифры предложило отсрочить требования "пакета Яровой" по трафику
Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:58
2020-12-15T22:58
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами на 15% емкости хранилищ трафика, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября 2018 года - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.Разработанный Минцифрой проект правительственного постановления предполагает внесение изменений в правила хранения текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей, предусматривающие отсрочку нормы о хранении трафика на год с момента вступления в силу этого постановления."Проектом постановления предусматривается приостановка на один год требования об ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к проекту.В нем отмечается, что проект разработан с целью реализации мер, предусмотренных Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике, одобренного правительством РФ 23 сентября 2020 года.
https://ria.ru/20201207/russian-soft-1588119002.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии

Минцифры предложило отсрочить требования "пакета Яровой" по трафику

22:58 15.12.2020
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами на 15% емкости хранилищ трафика, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября 2018 года - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
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Разработанный Минцифрой проект правительственного постановления предполагает внесение изменений в правила хранения текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей, предусматривающие отсрочку нормы о хранении трафика на год с момента вступления в силу этого постановления.
"Проектом постановления предусматривается приостановка на один год требования об ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В нем отмечается, что проект разработан с целью реализации мер, предусмотренных Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике, одобренного правительством РФ 23 сентября 2020 года.
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