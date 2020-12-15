https://ria.ru/20201215/tomsk-1589263746.html

Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов

Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов

Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:10

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александр коновалов

томск

караганда

томская область

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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает во вторник администрация города.Власти отмечают, что Коновалов возглавлял администрацию Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства. При нем должность главы города получила официальное наименование "мэр".Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте "Сибстальконструкция", начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения "Сибгражданстрой".В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО "Томскэнерго", начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.Прощание с Коноваловым состоится 16 декабря в Богоявленском соборе.

https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588015877.html

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томск

караганда

томская область

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александр коновалов, томск, караганда, томская область