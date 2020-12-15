Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов
НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает во вторник администрация города.
Первый мэр Томска Геннадий Коновалов
"14 декабря после тяжелой болезни скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах… Администрация города Томска выражает глубокие соболезнования родным и близким…", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что Коновалов возглавлял администрацию Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства. При нем должность главы города получила официальное наименование "мэр".
Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте "Сибстальконструкция", начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения "Сибгражданстрой".
В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО "Томскэнерго", начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.
Прощание с Коноваловым состоится 16 декабря в Богоявленском соборе.