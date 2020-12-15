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Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов
Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов
Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:10
2020-12-15T10:10
александр коновалов
томск
караганда
томская область
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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает во вторник администрация города.Власти отмечают, что Коновалов возглавлял администрацию Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства. При нем должность главы города получила официальное наименование "мэр".Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте "Сибстальконструкция", начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения "Сибгражданстрой".В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО "Томскэнерго", начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.Прощание с Коноваловым состоится 16 декабря в Богоявленском соборе.
https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588015877.html
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томск
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александр коновалов, томск, караганда, томская область

Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов

10:10 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМагазин 1000 мелочей в Томске
Магазин 1000 мелочей в Томске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов скончался после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщает во вторник администрация города.
© Фото : "МО город Томск"Первый мэр Томска Геннадий Коновалов
Первый мэр Томска Геннадий Коновалов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : "МО город Томск"
Первый мэр Томска Геннадий Коновалов
"14 декабря после тяжелой болезни скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах… Администрация города Томска выражает глубокие соболезнования родным и близким…", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что Коновалов возглавлял администрацию Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства. При нем должность главы города получила официальное наименование "мэр".
Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте "Сибстальконструкция", начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения "Сибгражданстрой".
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В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО "Томскэнерго", начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.
Прощание с Коноваловым состоится 16 декабря в Богоявленском соборе.
 
Александр КоноваловТомскКарагандаТомская область
 
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