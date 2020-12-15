https://ria.ru/20201215/tomaty-1589391438.html

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз РФ предложил увеличить на четверть квоту на ввоз томатов из Турции - до 250 тысяч тонн с текущих 200 тысяч тонн, проект соответствующего приказа... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:48

2020-12-15T19:48

2020-12-15T20:41

су-24

федеральная таможенная служба (фтс россии)

сирия

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

турция

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить на четверть квоту на ввоз томатов из Турции - до 250 тысяч тонн с текущих 200 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, по состоянию на 13 декабря общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 190,734 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 200 тысяч тонн.Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, а в феврале 2020 года - до 200 тысяч тонн.Вместе с тем Россельхознадзор с 11 декабря ввел запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир из-за наличия в продукции карантинных объектов. Ведомство сообщало, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай. Кроме того, Россельхознадзор с осени ограничивал импорт томатов в РФ и из других стран, включая Азербайджан, Армению и Узбекистан.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html

сирия

россия

турция

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су-24, федеральная таможенная служба (фтс россии), сирия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), турция, экономика