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Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции
Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции
Минсельхоз РФ предложил увеличить на четверть квоту на ввоз томатов из Турции - до 250 тысяч тонн с текущих 200 тысяч тонн, проект соответствующего приказа... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:48
2020-12-15T20:41
су-24
федеральная таможенная служба (фтс россии)
сирия
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
турция
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить на четверть квоту на ввоз томатов из Турции - до 250 тысяч тонн с текущих 200 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, по состоянию на 13 декабря общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 190,734 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 200 тысяч тонн.Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, а в феврале 2020 года - до 200 тысяч тонн.Вместе с тем Россельхознадзор с 11 декабря ввел запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир из-за наличия в продукции карантинных объектов. Ведомство сообщало, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай. Кроме того, Россельхознадзор с осени ограничивал импорт томатов в РФ и из других стран, включая Азербайджан, Армению и Узбекистан.
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су-24, федеральная таможенная служба (фтс россии), сирия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), турция, экономика

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

19:48 15.12.2020 (обновлено: 20:41 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить на четверть квоту на ввоз томатов из Турции - до 250 тысяч тонн с текущих 200 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, по состоянию на 13 декабря общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 190,734 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 200 тысяч тонн.

"Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики на территорию Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.
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С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, а в феврале 2020 года - до 200 тысяч тонн.
Вместе с тем Россельхознадзор с 11 декабря ввел запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир из-за наличия в продукции карантинных объектов. Ведомство сообщало, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай. Кроме того, Россельхознадзор с осени ограничивал импорт томатов в РФ и из других стран, включая Азербайджан, Армению и Узбекистан.
 
Су-24Федеральная таможенная служба (ФТС России)СирияРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ТурцияЭкономика
 
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