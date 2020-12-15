https://ria.ru/20201215/superprodukty-1589408870.html

Диетолог назвала десять "суперпродуктов"

Диетолог назвала десять "суперпродуктов"

Британский диетолог Лили Саттер в комментарии The Independent перечислила "супепродукты", которые помогут укрепить организм во время пандемии. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-15T23:09

2020-12-15T23:09

2020-12-16T00:01

великобритания

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский диетолог Лили Саттер в комментарии The Independent перечислила "супепродукты", которые помогут укрепить организм во время пандемии.Саттер назвала десять категорий продуктов, которые необходимо включить в рацион и можно найти в магазине."Одно из правил, на которых необходимо сосредоточиться, — не пропускать приемы пищи. Его довольно легко нарушить, если не устраивать себе перерывов, работая из дома", — заключила она.

https://ria.ru/20201206/myasnikov-1587914193.html

https://ria.ru/20201114/produkty-1584640721.html

великобритания

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великобритания, общество