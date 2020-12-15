Диетолог назвала десять "суперпродуктов"
23:09 15.12.2020 (обновлено: 00:01 16.12.2020)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский диетолог Лили Саттер в комментарии The Independent перечислила "супепродукты", которые помогут укрепить организм во время пандемии.
Саттер назвала десять категорий продуктов, которые необходимо включить в рацион и можно найти в магазине.
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- 1Цельнозерновые продукты: черный хлеб, коричневый рис, цельнозерновая паста и киноа. Они помогут насытить организм углеводами, что даст ему достаточное количество энергии. При этом специалист напомнила, что мозг расходует около 20 процентов энергии организма, и поэтому эта категория продуктов очень важна.
- 2Рыба. По словам Саттер, рыба богата омега-3 жирами, однако для того чтобы она сохраняла свои полезные свойства, ее нельзя жарить. Диетолог отметила, что это блюдо лучше готовить на пару или на гриле.
- 3Чиа, лен и грецкие орехи. Эти продукты являют растительными источниками омега-3 жиров, которые также крайне полезны для мозга и обладают противовоспалительным действием.
- 4Ягоды. При этом диетолог отметила, что, если под рукой нет свежих, подойдут и замороженные. Они богаты флавоноидами — веществами, которые положительно влияют на настроение человека, а также содержат важный для иммунитета витамин C.
- 5Йогурты и кисломолочные продукты. Саттер напомнила, что они помогают заботиться о микрофлоре кишечника. При этом аналогичные функции также выполняют квашенная капуста, кимчи и чайный гриб, однако кисломолочная продукция богаче кальцием и белком.
- 6Яйца. Они содержат в себе витамин D, который играет важную роль в функционировании иммунной системы и опорно-двигательного аппарата. Также они являются одним из главных источников белка. Саттер напомнила, что в день следует съедать около двух яиц.
- 7Разноцветные овощи. По словам диетолога, рацион должен включать как можно больше овощей разного цвета, поскольку каждый цвет содержит разные химические вещества, и они выполняют свои функции в организме.
- 8Растительные масла: оливковое, рапсовое и кокосовое. Саттер заявила, что именно эти масла содержат в себе мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца, а также витамин E, необходимый для кровеносной системы и кожи.
- 9Консервированные помидоры. Диетолог рассказала, что консервированные томаты богаты ликопином, которому присущи антиоксидантные свойства. При этом в одной банке консервированных помидоров его больше, чем в упаковке свежих.
- 10Вода и богатые водой овощи: огурцы и арбузы. Саттер напомнила, что в организме необходимо поддерживать необходимый уровень жидкости.
"Одно из правил, на которых необходимо сосредоточиться, — не пропускать приемы пищи. Его довольно легко нарушить, если не устраивать себе перерывов, работая из дома", — заключила она.
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