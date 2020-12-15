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Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония
Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония
Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний)... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:35
2020-12-15T15:35
ozon
афк "система"
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний) дистанционным способом без соответствующей лицензии, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.В сообщении говорится, что о торговле лекарством через интернет подразделение Росздравнадзора по Москве и Московской области узнало в октябре из обращения гражданина. На основании полученной информации было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.Ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона "Об обращении лекарственных средств" и соответствующего постановления правительства, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя к административной ответственности.Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
https://ria.ru/20201215/shtraf-1589323958.html
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ozon, афк "система", федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия

Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония

15:35 15.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудница распределительного фулфилмент-центра OZON
Сотрудница распределительного фулфилмент-центра OZON - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний) дистанционным способом без соответствующей лицензии, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.
В сообщении говорится, что о торговле лекарством через интернет подразделение Росздравнадзора по Москве и Московской области узнало в октябре из обращения гражданина. На основании полученной информации было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.
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"В ходе надзорных мероприятий выявлено, что у ООО "Интернет решения" на момент проведения проверки отсутствовало разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, которое выдается Росздравнадзором", - говорится в сообщении.
Ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона "Об обращении лекарственных средств" и соответствующего постановления правительства, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя к административной ответственности.
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"Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд Москвы 14 декабря 2020 года признал ООО "Интернет решения" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении Росздравнадзора.
Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
 
OzonАФК "Система"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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