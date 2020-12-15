https://ria.ru/20201215/sud-1589346359.html

Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония

Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония

Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний)... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:35

2020-12-15T15:35

2020-12-15T15:35

ozon

афк "система"

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний) дистанционным способом без соответствующей лицензии, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.В сообщении говорится, что о торговле лекарством через интернет подразделение Росздравнадзора по Москве и Московской области узнало в октябре из обращения гражданина. На основании полученной информации было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.Ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона "Об обращении лекарственных средств" и соответствующего постановления правительства, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя к административной ответственности.Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589323958.html

https://ria.ru/20201211/shtraf-1588766352.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, афк "система", федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия