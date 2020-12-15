Ozon оштрафовали за нелегальные онлайн-продажи мельдония
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудница распределительного фулфилмент-центра OZON
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний) дистанционным способом без соответствующей лицензии, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.
В сообщении говорится, что о торговле лекарством через интернет подразделение Росздравнадзора по Москве и Московской области узнало в октябре из обращения гражданина. На основании полученной информации было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.
"В ходе надзорных мероприятий выявлено, что у ООО "Интернет решения" на момент проведения проверки отсутствовало разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, которое выдается Росздравнадзором", - говорится в сообщении.
Ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона "Об обращении лекарственных средств" и соответствующего постановления правительства, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя к административной ответственности.
11 декабря, 14:13Суд обязал закурившую в самолете пассажирку выплатить штраф
"Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд Москвы 14 декабря 2020 года признал ООО "Интернет решения" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении Росздравнадзора.
Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.