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На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник
На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник
Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:13
2020-12-15T03:13
россия
рлс "контейнер"
земля
ближний восток
нато
москва
амурская область
европа
безопасность
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщил РИА Новости во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, "в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году".Собеседник также отметил, что на технической площадке будущей РЛС сейчас продолжаются строительные работы со сроками завершения в 2023 году. "Испытания новой станции пройдут в 2023 – 2024 годах", - уточнил он.Как сообщили ранее РИА Новости в Минобороны РФ, одну из новых загоризонтных станций в ближайшем будущем планируется поставить на востоке России. В ведомстве также отметили, что число самолётов-разведчиков у российских границ в 2020 году выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС "Контейнер", которая отслеживает полеты любых летательных аппаратов на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Европы и стран Ближнего Востока. Работа радара основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.Как сообщали РИА Новости в АО "РТИ", первый "Контейнер" за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий "стелс". РЛС разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".
https://ria.ru/20201214/rls-1589043923.html
россия
земля
ближний восток
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амурская область
европа
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россия, рлс "контейнер", земля, ближний восток, нато, москва, амурская область, европа, безопасность

На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник

03:13 15.12.2020
 
© Фото : Минобороны РоссииПриемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщил РИА Новости во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Основное назначение второго "Контейнера" – усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического воздушно-космического направления, в том числе в связи с возросшей активностью авиации США, а также для своевременного противодействия потенциальным воздушными угрозами, таким как крылатые и гиперзвуковые ракеты", - рассказал собеседник агентства. Он добавил что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.
По словам источника, "в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году".
Собеседник также отметил, что на технической площадке будущей РЛС сейчас продолжаются строительные работы со сроками завершения в 2023 году. "Испытания новой станции пройдут в 2023 – 2024 годах", - уточнил он.
Как сообщили ранее РИА Новости в Минобороны РФ, одну из новых загоризонтных станций в ближайшем будущем планируется поставить на востоке России. В ведомстве также отметили, что число самолётов-разведчиков у российских границ в 2020 году выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС "Контейнер", которая отслеживает полеты любых летательных аппаратов на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Европы и стран Ближнего Востока. Работа радара основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.
Загоризонтная радиолокационная станция - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 00:32Новое оружие России
На юге и востоке России установят новые загоризонтные РЛС
Как сообщали РИА Новости в АО "РТИ", первый "Контейнер" за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий "стелс". РЛС разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".
 
РоссияРЛС "Контейнер"ЗемляБлижний ВостокНАТОМоскваАмурская областьЕвропаБезопасность
 
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