https://ria.ru/20201215/stantsiya-1589241022.html

На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник

На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник

Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:13

2020-12-15T03:13

2020-12-15T03:13

россия

рлс "контейнер"

земля

ближний восток

нато

москва

амурская область

европа

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156040/69/1560406915_0:59:800:509_1920x0_80_0_0_1882f7edaafc87ec46dc68a4e5315a5a.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщил РИА Новости во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, "в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году".Собеседник также отметил, что на технической площадке будущей РЛС сейчас продолжаются строительные работы со сроками завершения в 2023 году. "Испытания новой станции пройдут в 2023 – 2024 годах", - уточнил он.Как сообщили ранее РИА Новости в Минобороны РФ, одну из новых загоризонтных станций в ближайшем будущем планируется поставить на востоке России. В ведомстве также отметили, что число самолётов-разведчиков у российских границ в 2020 году выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС "Контейнер", которая отслеживает полеты любых летательных аппаратов на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Европы и стран Ближнего Востока. Работа радара основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.Как сообщали РИА Новости в АО "РТИ", первый "Контейнер" за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий "стелс". РЛС разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".

https://ria.ru/20201214/rls-1589043923.html

россия

земля

ближний восток

москва

амурская область

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рлс "контейнер", земля, ближний восток, нато, москва, амурская область, европа, безопасность