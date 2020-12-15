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Миронов предложил сформировать в России совет по ценам
Миронов предложил сформировать в России совет по ценам
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:28
2020-12-15T10:28
сергей миронов
справедливая россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.По мнению Миронова, главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России начиная с 1990-х годов так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары.Лидер партии также повторил свои предложения по комплексной госпрограмме, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона "О торговле", развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния россиян.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, экономика

Миронов предложил сформировать в России совет по ценам

10:28 15.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.
"Напомню, что я уже предлагал правительству создать рабочую группу по ценовой политике с привлечением представителей ЦБ, депутатского корпуса, бизнеса, экономистов. Считаю, что можно пойти дальше и сформировать постоянно действующий орган - совет по ценам. Такие совещательные структуры действуют в целом ряде зарубежных стран с рыночной экономикой, например, в Испании", - приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы СР.
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По мнению Миронова, главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России начиная с 1990-х годов так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары.
Лидер партии также повторил свои предложения по комплексной госпрограмме, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона "О торговле", развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния россиян.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
 
Сергей МироновСправедливая РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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