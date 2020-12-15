https://ria.ru/20201215/sovet-1589268179.html

Миронов предложил сформировать в России совет по ценам

Миронов предложил сформировать в России совет по ценам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:28

2020-12-15T10:28

2020-12-15T10:28

сергей миронов

справедливая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сформировать в России совет по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.По мнению Миронова, главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России начиная с 1990-х годов так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары.Лидер партии также повторил свои предложения по комплексной госпрограмме, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона "О торговле", развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния россиян.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201214/tseny-1589227754.html

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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, экономика