Комитет Совфеда поддержал право экс-президента на пожизненное сенаторство
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту во вторник поддержал закон о новом порядке формирования Совфеда, позволяющий экс-президенту РФ становиться пожизненным сенатором и рекомендовал палате одобрить документ в среду на заседании.
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может стать сенатором путем подачи письменного заявления в Совет Федерации. Аналогичное право установлено для президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий до дня вступления в силу закона, сообщил на заседании член комитета Сергей Перминов.
Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.
Также комитет поддержал закон, вводящий новое основание для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата: это может произойти при выявлении у них иностранного гражданства или при несоблюдении сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.
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Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
"Кроме того, при подготовке законопроекта ко второму чтению в него была включена поправка, инициированная сенаторами. Она заключается том, что при исчислении срока полномочий сенатора в него включается период, в течение которого соответствующий орган государственной власти субъекта РФ принимает решение о наделении его полномочиями. Продолжительность такого срока – не более двух месяцев. Это позволит уравнять права сенаторов, избирающихся от законодательных органов госвласти регионов, с правами сенаторов - представителей от исполнительных органов власти регионов", - сказал председатель комитета Вячеслав Тимченко.