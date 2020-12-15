https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589389752.html

Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:30

2020-12-15T19:30

2020-12-15T21:33

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга".Об этом он заявил, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, отвечая на вопрос журналистов о его позиции в отношении санкций США против Турции за покупку российских систем С-400."Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции", - сказал Столтенберг.Он добавил, что ранее также выражал озабоченность в связи с решением Турции о покупке российских систем. "Я также выражал обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400. Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим", - пояснил генсек НАТО.Ранее Столтенберг уже заявлял, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, поэтому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.Столтенберг также выражал озабоченность в связи с тем, что за такие действия США могут применить санкции в отношении Анкары.Кроме того, генсек поддерживал контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а также с европейскими членами НАТО для возможного развертывания франко-итальянской системы ПВО.

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224836.html

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224172.html

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», нато, турция, йенс столтенберг, сша, в мире