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Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции
Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:30
2020-12-15T21:33
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга".Об этом он заявил, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, отвечая на вопрос журналистов о его позиции в отношении санкций США против Турции за покупку российских систем С-400."Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции", - сказал Столтенберг.Он добавил, что ранее также выражал озабоченность в связи с решением Турции о покупке российских систем. "Я также выражал обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400. Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим", - пояснил генсек НАТО.Ранее Столтенберг уже заявлял, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, поэтому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.Столтенберг также выражал озабоченность в связи с тем, что за такие действия США могут применить санкции в отношении Анкары.Кроме того, генсек поддерживал контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а также с европейскими членами НАТО для возможного развертывания франко-итальянской системы ПВО.
https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224836.html
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с-400 «триумф», нато, турция, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

19:30 15.12.2020 (обновлено: 21:33 15.12.2020)
 
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга".
Об этом он заявил, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, отвечая на вопрос журналистов о его позиции в отношении санкций США против Турции за покупку российских систем С-400.
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Турция пригрозила ответить на санкции США из-за С-400
"Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что ранее также выражал озабоченность в связи с решением Турции о покупке российских систем. "Я также выражал обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400. Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим", - пояснил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг уже заявлял, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, поэтому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.
Столтенберг также выражал озабоченность в связи с тем, что за такие действия США могут применить санкции в отношении Анкары.
Кроме того, генсек поддерживал контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а также с европейскими членами НАТО для возможного развертывания франко-итальянской системы ПВО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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С-400 «Триумф»НАТОТурцияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
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