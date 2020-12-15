https://ria.ru/20201215/registratsiya-1589378255.html

Госдума поддержала запрет регистрации иностранных НКО в жилых помещениях

Госдума поддержала запрет регистрации иностранных НКО в жилых помещениях

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:07

2020-12-15T18:07

2020-12-15T18:07

министерство юстиции рф (минюст россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в жилых помещениях, а НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах.Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях".Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация инициативы не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. Внесение новелл в законодательство обусловлено необходимость совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых государством интересов общества и государства.

https://ria.ru/20201208/nko-1588211765.html

https://ria.ru/20201207/nko-1588008573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф, общество