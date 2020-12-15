Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/registratsiya-1589378255.html
Госдума поддержала запрет регистрации иностранных НКО в жилых помещениях
Госдума поддержала запрет регистрации иностранных НКО в жилых помещениях
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:07
2020-12-15T18:07
министерство юстиции рф (минюст россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в жилых помещениях, а НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах.Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях".Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация инициативы не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. Внесение новелл в законодательство обусловлено необходимость совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых государством интересов общества и государства.
https://ria.ru/20201208/nko-1588211765.html
https://ria.ru/20201207/nko-1588008573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф, общество

Госдума поддержала запрет регистрации иностранных НКО в жилых помещениях

18:07 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в жилых помещениях, а НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах.
Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях".
Президент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 14:14
Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением
Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.
Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.
Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация инициативы не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. Внесение новелл в законодательство обусловлено необходимость совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых государством интересов общества и государства.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:22
В Совете Европы призвали Госдуму воздержаться от принятия закона об НКО
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)Госдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния