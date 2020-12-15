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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/razbros-1589346161.html
Попова отметила разброс показателей по COVID-19 в регионах
Попова отметила разброс показателей по COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:34
2020-12-15T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и Санкт-Петербург.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила, что в целом в стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции - за прошедшую неделю показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки.По ее словам, в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 на прошедшей неделе был равен единице или меньше единицы.Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости сохраняется в группах лиц старше 50 лет, а наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург

Попова отметила разброс показателей по COVID-19 в регионах

15:34 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и Санкт-Петербург.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила, что в целом в стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции - за прошедшую неделю показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки.

"Однако же разброс по регионам - от 2,5 в республике Татарстан до 70,14 на 100 тысяч населения в городе Санкт-Петербурге - демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах Российской Федерации. По-прежнему ситуация в значительной степени определяется регистрацией случаев в столицах Российской Федерации - порядка 38% приходится на эти два города", - сообщила Попова.

По ее словам, в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 на прошедшей неделе был равен единице или меньше единицы.

"Динамика здесь следующая: в стадии снижения этого показателя находится один субъект - Костромская область, в стадии стабилизации - 68 субъектов, замедление роста - один субъект. Однако же в стадии продолжающегося роста еще находится 15 субъектов. И оценка динамики изменения демонстрирует увеличение числа субъектов, в которых отмечается стабилизация ситуации, с 58 в конце ноября до 68 сегодня, и снижение числа субъектов, в которых отмечается положительный рост, с 23 до 15 за прошедшую неделю", - рассказала она.

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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости сохраняется в группах лиц старше 50 лет, а наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-Петербург
 
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