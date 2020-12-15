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Попова отметила разброс показателей по COVID-19 в регионах
Попова отметила разброс показателей по COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:34
2020-12-15T15:34
2020-12-15T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и Санкт-Петербург.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила, что в целом в стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции - за прошедшую неделю показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки.По ее словам, в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 на прошедшей неделе был равен единице или меньше единицы.Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости сохраняется в группах лиц старше 50 лет, а наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург