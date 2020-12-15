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В Киеве около 40 полицейских пострадали во время акции предпринимателей
В Киеве около 40 полицейских пострадали во время акции предпринимателей
Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщила во вторник... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:27
2020-12-15T16:52
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения митингующих с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что три человека пострадали во время столкновений митингующих предпринимателей с правоохранителями в Киеве."Во время акции на Майдане Независимости пострадали около 40 полицейских. Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.По данным полиции, митингующие во время потасовки применили против правоохранителей газовые баллончики.Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Стычки с полицией на митинге предпринимателей в Киеве
В Киеве на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией. Бизнесмены собрались в центре города, требуя отменить закон о принудительном внедрении кассовых аппаратов и снять антикоронавирусные ограничения. Некоторые демонстранты пытались установить палатки, нападали на полицейских и забрасывали их мусором. В ответ силовики применили перцовые баллончики. РИА Новости сообщает примерно о 40 пострадавших полицейских.
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ситуация на украине, киев, украина, в мире

В Киеве около 40 полицейских пострадали во время акции предпринимателей

15:27 15.12.2020 (обновлено: 16:52 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения митингующих с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что три человека пострадали во время столкновений митингующих предпринимателей с правоохранителями в Киеве.
"Во время акции на Майдане Независимости пострадали около 40 полицейских. Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.
По данным полиции, митингующие во время потасовки применили против правоохранителей газовые баллончики.
Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 20:03
Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев
Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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