https://ria.ru/20201215/protesty-1589344151.html
В Киеве около 40 полицейских пострадали во время акции предпринимателей
В Киеве около 40 полицейских пострадали во время акции предпринимателей
Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщила во вторник... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:27
2020-12-15T15:27
2020-12-15T16:52
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587325625_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_63f76e87bd4a97a1700a4001a9045413.jpg
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения митингующих с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что три человека пострадали во время столкновений митингующих предпринимателей с правоохранителями в Киеве."Во время акции на Майдане Независимости пострадали около 40 полицейских. Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.По данным полиции, митингующие во время потасовки применили против правоохранителей газовые баллончики.Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/kollaps-1589028159.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587325625_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_146403f3ad62bad9be0aa9c16766f1c9.jpg
Стычки с полицией на митинге предпринимателей в Киеве
В Киеве на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией.
Бизнесмены собрались в центре города, требуя отменить закон о принудительном внедрении кассовых аппаратов и снять антикоронавирусные ограничения.
Некоторые демонстранты пытались установить палатки, нападали на полицейских и забрасывали их мусором. В ответ силовики применили перцовые баллончики.
РИА Новости сообщает примерно о 40 пострадавших полицейских.
2020-12-15T15:27
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, киев, украина, в мире
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости.
Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве
, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины
.
Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса, прошел во вторник у Верховной рады
Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения митингующих с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что три человека пострадали во время столкновений митингующих предпринимателей с правоохранителями в Киеве.
"Во время акции на Майдане Независимости пострадали около 40 полицейских. Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.
По данным полиции, митингующие во время потасовки применили против правоохранителей газовые баллончики.
Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.
Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.