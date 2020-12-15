https://ria.ru/20201215/prodavtsy-1589381157.html

Число продавцов из Петербурга на AliExpress выросло почти в три раза

Число продавцов из Петербурга на AliExpress выросло почти в три раза

К декабрю текущего года количество онлайн-продавцов из Петербурга и Ленобласти на торговой платформе AliExpress выросло до 2,5 тысячи. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:27

2020-12-15T18:27

2020-12-15T18:27

россия-китай: главное

aliexpress

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". К декабрю текущего года количество онлайн-продавцов из Петербурга и Ленобласти на торговой платформе AliExpress выросло до 2,5 тысячи. Больше 1 тысячи из них - это индивидуальные предприниматели, остальные - компании и самозанятые граждане. Весной регион был представлен на платформе товарами от 880 локальных продавцов, пишет "Коммерсант".Как сообщили в пресс-службе AliExpress Россия, наиболее крупные по числу продавцов на платформе категории товаров в регионе - товары для дома и сада (17% магазинов из Петербурга), бытовая техника и электроника (14%), автотовары (10%), товары для спорта (9%), красоты и здоровья (9%), а также одежда, обувь и аксессуары (9%). Всего в магазинах продавцов из Петербурга и Ленобласти представлено более 300 тысяч товаров.

https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

aliexpress, санкт-петербург