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Число продавцов из Петербурга на AliExpress выросло почти в три раза
Число продавцов из Петербурга на AliExpress выросло почти в три раза
К декабрю текущего года количество онлайн-продавцов из Петербурга и Ленобласти на торговой платформе AliExpress выросло до 2,5 тысячи. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:27
2020-12-15T18:27
россия-китай: главное
aliexpress
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". К декабрю текущего года количество онлайн-продавцов из Петербурга и Ленобласти на торговой платформе AliExpress выросло до 2,5 тысячи. Больше 1 тысячи из них - это индивидуальные предприниматели, остальные - компании и самозанятые граждане. Весной регион был представлен на платформе товарами от 880 локальных продавцов, пишет "Коммерсант".Как сообщили в пресс-службе AliExpress Россия, наиболее крупные по числу продавцов на платформе категории товаров в регионе - товары для дома и сада (17% магазинов из Петербурга), бытовая техника и электроника (14%), автотовары (10%), товары для спорта (9%), красоты и здоровья (9%), а также одежда, обувь и аксессуары (9%). Всего в магазинах продавцов из Петербурга и Ленобласти представлено более 300 тысяч товаров.
https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html
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aliexpress, санкт-петербург

Число продавцов из Петербурга на AliExpress выросло почти в три раза

18:27 15.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункты выдачи Aliexpress
Пункты выдачи Aliexpress - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". К декабрю текущего года количество онлайн-продавцов из Петербурга и Ленобласти на торговой платформе AliExpress выросло до 2,5 тысячи.
Больше 1 тысячи из них - это индивидуальные предприниматели, остальные - компании и самозанятые граждане. Весной регион был представлен на платформе товарами от 880 локальных продавцов, пишет "Коммерсант".
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Как сообщили в пресс-службе AliExpress Россия, наиболее крупные по числу продавцов на платформе категории товаров в регионе - товары для дома и сада (17% магазинов из Петербурга), бытовая техника и электроника (14%), автотовары (10%), товары для спорта (9%), красоты и здоровья (9%), а также одежда, обувь и аксессуары (9%). Всего в магазинах продавцов из Петербурга и Ленобласти представлено более 300 тысяч товаров.
 
Россия-Китай: ГлавноеAliExpressСанкт-Петербург
 
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