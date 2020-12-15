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Глава Приднестровья прибыл в Москву
Глава Приднестровья прибыл в Москву
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский прибыл в Москву, где у него запланированы встречи во властных структурах России,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:39
2020-12-15T21:26
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
москва
политика
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ТИРАСПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский прибыл в Москву, где у него запланированы встречи во властных структурах России, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.С Красносельским в столицу России прибыл глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.Красносельский уже встретился с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным. Собеседники обсудили нынешнее положение дел в ПМР и вокруг Приднестровья в свете актуальных тенденций, уделив особое внимание переговорному процессу. Красносельский подчеркнул принципиальную нацеленность Приднестровья на конструктивный диалог с Молдавией с целью скорейшего решения в интересах людей социально-экономических и гуманитарных проблем. Он также отметил, что необходимым условием позитивной динамики в диалоге является исполнение Кишиневом всех ранее достигнутых договоренностей.Кроме того, обсуждалось состояние миротворческой операции и способы поддержки этого уникального в своей эффективности механизма.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201202/pridnestrove-1587303405.html
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вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, москва, политика

Глава Приднестровья прибыл в Москву

13:39 15.12.2020 (обновлено: 21:26 15.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
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ТИРАСПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский прибыл в Москву, где у него запланированы встречи во властных структурах России, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.
С Красносельским в столицу России прибыл глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

"Президент ПМР прибыл с рабочим визитом в российскую столицу. На ближайшие дни запланирован ряд встреч с представителями Госдумы, Совета Федерации, МИД и других госорганов и ведомств России", — говорится в сообщении.

Красносельский уже встретился с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным. Собеседники обсудили нынешнее положение дел в ПМР и вокруг Приднестровья в свете актуальных тенденций, уделив особое внимание переговорному процессу. Красносельский подчеркнул принципиальную нацеленность Приднестровья на конструктивный диалог с Молдавией с целью скорейшего решения в интересах людей социально-экономических и гуманитарных проблем. Он также отметил, что необходимым условием позитивной динамики в диалоге является исполнение Кишиневом всех ранее достигнутых договоренностей.
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Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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