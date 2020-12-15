Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранные туристы на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто.
"Большинство жителей России доберутся до места отдыха на автомобиле - этот вариант отметили 44% респондентов. Четверть опрошенных (26%) выбрали для путешествия поезд или электричку. Еще 18% участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12% - поедут на автобусе", - отмечается в отчете по итогам собеседования более 3,5 тысячи респондентов.
В целом, путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% - за границу.
Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург, а 11% - в один из городов Сибири. 9% жителей России поедут в Краснодарский край, по 5% - в Карелию и на Кавказ, а 3% - в Крым. Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% - в Ставропольском крае и Калининграде.
В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.