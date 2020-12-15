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Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:13
2020-12-15T07:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто.В целом, путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% - за границу.Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург, а 11% - в один из городов Сибири. 9% жителей России поедут в Краснодарский край, по 5% - в Карелию и на Кавказ, а 3% - в Крым. Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% - в Ставропольском крае и Калининграде.В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.
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работа.ру, новости - туризм, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, санкт-петербург, калининград

Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники

07:13 15.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранные туристы на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Иностранные туристы на фестивале Путешествие в Рождество в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто.
"Большинство жителей России доберутся до места отдыха на автомобиле - этот вариант отметили 44% респондентов. Четверть опрошенных (26%) выбрали для путешествия поезд или электричку. Еще 18% участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12% - поедут на автобусе", - отмечается в отчете по итогам собеседования более 3,5 тысячи респондентов.
В целом, путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% - за границу.
Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург, а 11% - в один из городов Сибири. 9% жителей России поедут в Краснодарский край, по 5% - в Карелию и на Кавказ, а 3% - в Крым. Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% - в Ставропольском крае и Калининграде.
В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 03:57Туризм
Эксперты рассказали, куда туристы отправятся в путешествия в декабре
 
Работа.руНовости - ТуризмМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайСанкт-ПетербургКалининград
 
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