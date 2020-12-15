https://ria.ru/20201215/prazdniki-1589246912.html

Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники

Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники

Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:13

2020-12-15T07:13

2020-12-15T07:13

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто.В целом, путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% - за границу.Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург, а 11% - в один из городов Сибири. 9% жителей России поедут в Краснодарский край, по 5% - в Карелию и на Кавказ, а 3% - в Крым. Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% - в Ставропольском крае и Калининграде.В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.

https://ria.ru/20201207/puteshestviya-1587726330.html

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работа.ру, новости - туризм, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, санкт-петербург, калининград