https://ria.ru/20201215/pozhary-1589252123.html

В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:34

2020-12-15T08:34

2020-12-15T11:47

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально."Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров. Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>

https://ria.ru/20201215/mchs-1589251116.html

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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность