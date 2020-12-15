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В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:34
2020-12-15T11:47
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально."Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров. Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева &gt;&gt;
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность

В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

08:34 15.12.2020 (обновлено: 11:47 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.
От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.
По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.
"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.
Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.
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Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>
 
Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
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