https://ria.ru/20201215/pozhary-1589252123.html
В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:34
2020-12-15T08:34
2020-12-15T11:47
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально."Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров. Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>
https://ria.ru/20201215/mchs-1589251116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев
в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.
От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.
По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.
"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.
Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.