https://ria.ru/20201215/podarki-1589401110.html

Посуда из бамбука, СПА и мультипекарь: что подарить маме на Новый год

Посуда из бамбука, СПА и мультипекарь: что подарить маме на Новый год

Чтобы презент не разочаровал близкого человека, нужно соблюдать несколько правил. О том, что лучше подарить маме на Новый год — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2020

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чтобы презент не разочаровал близкого человека, нужно соблюдать несколько правил. О том, что лучше подарить маме на Новый год — в материале РИА Новости. В выборе сюрприза лучше всего руководствоваться вкусами, хобби и предпочтениями человека, кому вы хотите сделать приятное. Не следует дарить безделушки или то, чем он не будет пользоваться. Как показал антирейтинг новогодних подарков для россиян в 2019 году, самым нежелательным презентом оказались сувениры и символ года (57%). Далее в списке расположились мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), массажный коврик (45%), набор косметики (40%) и полотенце (38%).Теплые вещи с новогодней символикойВязаный шарф, свитер, шапка или варежки с символами праздника — актуальные варианты, которые можно преподнести в подарок маме на Новый год. При этом не следует выбирать вещь, которая на 100% состоит из синтетических волокон. Она хоть и обойдется дешевле, но прослужит гораздо меньше и быстро потеряет свою привлекательность. Спортивные аксессуарыТакие подарки подойдут для тех, кто любит активный отдых. Например, увлекается лыжами, пешими или водными походами, путешествиями, подвижными играми, танцами, плаванием и так далее. Можно приобрести ледовые коньки. Их следует покупать на размер больше, чтобы избежать натертостей. Также для подарка подойдут фитнес-браслет, который поможет контролировать сердцебиение и качество физических нагрузок, спортивный костюм или инвентарь для тренировок, доска для балансирования, кроссовки, беспроводные наушники, набор для йоги или подарочные сертификаты, купленные в спортивном магазине. Небанальные варианты из другой ценовой категории — велосипед или велотренажер. КосметикаКосметические средства — это универсальное решение, которое пригодится любой женщине. Однако некоторые продукты следует вообще исключить, например, губную помаду или тональное средство, потому что их оттенки нужно подбирать индивидуально. Антивозрастную косметику тоже следует покупать, лишь убедившись, что она действительно необходима. Лучше всего отдавать преимущество универсальным товарам, которые пригодятся всегда. Это могут быть бесцветная пудра, тушь для глаз или палетка “нюдовых” теней. Можно приобрести продукты по уходу за телом (масла, баттеры, скрабы, увлажняющие кремы) и волосами (маски, спреи, бальзамы). Еще один из вариантов подарка — парфюм. Здесь следует изучить вкусы близкого человека и отталкиваться от них. Также можно подарить маме духи, которые она любит.Один из беспроигрышных вариантов — сертификат косметического магазина. В таком случае, человек сможет выбрать то, что ему действительно по душе или давно хотелось. В качестве подарка подойдет и поход в спа-салон или абонемент на косметические процедуры. Для домашнего использования пригодится маникюрный набор со всеми необходимыми инструментами и аксессуарами.Для дома и уютаЧтобы порадовать любительниц готовки, стоит обратить внимание на прибор “мультипекарь”, на котором благодаря сменным панелям можно не только выпекать вафли, но и жарить мясо, а также делать сэндвичи. Для создания уюта в доме можно отдать предпочтение напольным светильникам, мягким пледам, красивому постельному белью, живым комнатным растениям. Один из оригинальных вариантов — зарядное устройство для смартфона в виде вазы для цветов. Красивыми, но при этом полезными подарками станут аромалампы или лампы с гималайской солью, которые способны очищать воздух, а также улучшать сон и благотворно влиять на нервную систему. Для кухни пригодятся наборы посуды, например, из бамбука, которые отличаются прочностью и долговечностью. Чтобы облегчить уборку квартиры, можно купить робот-пылесос.Эмоции (сертификаты на развлечения)Это могут быть, например, прогулки на лошадях или процедуры для расслабления: флоатинг, который поможет снять напряжение, или тайский массаж для релаксации мышц. Привнести в жизнь необычные эмоции помогут мастер-классы по молекулярной кухне, росписи на керамике и лепке из глины, винная дегустация, чайная церемония или индивидуальная фотосессия. В качестве идеи подарка на Новый год можно рассмотреть и катание на упряжках лошадей.Если нет возможности подарить родному человеку нечто дорогое, ничего страшного:

https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html

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https://ria.ru/20201215/podarki-1589400576.html

https://ria.ru/20191127/1561643892.html

https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, эмоции, новый год, необычные новогодние подарки, праздник, общество