Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201215/podarki-1589400576.html
Гантели, квадрокоптер и визит в барбершоп: что подарить мужу на Новый год
Гантели, квадрокоптер и визит в барбершоп: что подарить мужу на Новый год
Что подарить мужу на Новый год — вопрос, который часто вызывает смятение у женщин накануне зимнего праздника. Идеи для сюрпризов супругу — в материале РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:14
2020-12-15T21:14
новый год—2021
подарки
эмоции
новый год
дед мороз
необычные новогодние подарки
праздник
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/78781/35/787813589_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5e45255586b32bfcf0056545e0c0d725.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Что подарить мужу на Новый год — вопрос, который часто вызывает смятение у женщин накануне зимнего праздника. Идеи для сюрпризов супругу — в материале РИА Новости.Теплые вещи с новогодней символикойДля создания праздничного настроения в подарок мужу можно приобрести свитер с оленями или снежинками, варежки или перчатки с мехом, яркий вязаный шарф, шапку с помпоном или ушанку. Такая одежда отлично подойдет для прогулок на новогодних выходных, для веселья на катке и походов на ярмарку вдвоем или с детьми. Дома мужчине пригодятся теплые шерстяные носки или тапочки, а также пижама или халат. Спортивные аксессуарыПосоветовать, что подарить мужу, могут сотрудники магазина спорттоваров. Они в курсе новинок сферы и способны помочь в выборе презента для супруга, если он — поклонник физической культуры и активного отдыха. Для горнолыжного спорта можно приобрести современную спортивную одежду и обувь, очки и перчатки, новые лыжи или сноуборд. Для туристических походов — спальный мешок, палатку, термос, портативный аккумулятор. Для зимней рыбалки или охоты — специальный костюм, сапоги, термобелье. Для любителя хоккея — новые коньки. Если муж — поклонник фитнеса, можно подарить ему новые шорты или трико, футболки или майки, перчатки и атлетический пояс. К этому можно добавить смарт-часы, фитнес-браслет, специальную бутылку для воды или охлаждающее полотенце.Для занятий спортом дома подойдут новые гантели, скакалка, боксерская груша, коврик.КосметикаСредства по уходу за кожей и волосами могут стать отличным подарком мужу на Новый год. Для мужчин будут полезны увлажняющие крема, тоники для сужения пор, антисептические и противовоспалительные, а также замедляющие рост нежелательных волос маски. Из этого же ряда — антибактериальные гели для душа для профилактики повышенной потливости и неприятного запаха, профессиональные шампуни против перхоти и выпадения волос на голове.Также можно приобрести для супруга массажный гаджет для очищения кожи, модную бритву. Нелишним будет и новый парфюм или дезодорант, а также гигиеническая помада и крем, защищающий лицо от обветривания.Для дома и уютаПолезным подарком может стать подставка для подогрева кружки, мини-пылесос для клавиатуры, вентилятор, умные часы. Комфортное времяпрепровождение обеспечит биокамин, новая книга, наушники, массажная подушка для шеи, игровая приставка, нарды ручной работы или интерактивные шахматы. Также многие мужчины любят машинки или вертолеты на пульте управления. Можно удивить квадрокоптером или новомодной фотокамерой.Для отдыха с семьей или друзьям стоит подарить набор шампуров в кейсе, мангал, банный комплект с березовыми или дубовыми вениками. Может пригодиться набор бокалов и камни для охлаждения вместе с любимыми напитками супруга. ЭмоцииОтличным подарком для мужчины станет абонемент на игры его любимой спортивной команды, в тренажерный зал, бассейн или массажный салон, баню или сауну. Также можно купить для супруга сертификат на рыбалку на закрытом водоеме, катание на снегоходах или в упряжке с собаками. Приятным сюрпризом могут оказаться билеты в кино, театр или концерт любимой группы. Также в качестве подарка подойдет и сертификат на визит в барбершоп или на бизнес-тренинг. Для отдыха на длинных новогодних праздниках также можно приобрести путевку на базу отдыха, в санаторий, на море или горнолыжный курорт.
https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html
https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html
https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/78781/35/787813589_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_4230e39595deea0bbdb4923e17ee5031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подарки, эмоции, новый год, дед мороз, необычные новогодние подарки, праздник, общество

Гантели, квадрокоптер и визит в барбершоп: что подарить мужу на Новый год

21:14 15.12.2020
 
© Fotolia / RTimagesНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Fotolia / RTimages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Что подарить мужу на Новый год — вопрос, который часто вызывает смятение у женщин накануне зимнего праздника. Идеи для сюрпризов супругу — в материале РИА Новости.

Теплые вещи с новогодней символикой

© Фото : Dale of NorwayОдежда компании Dale of Norway из коллекции, созданной для членов горнолыжной команды Олимпийской сборной Норвегии
Одежда компании Dale of Norway из коллекции, созданной для членов горнолыжной команды Олимпийской сборной Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Dale of Norway
Для создания праздничного настроения в подарок мужу можно приобрести свитер с оленями или снежинками, варежки или перчатки с мехом, яркий вязаный шарф, шапку с помпоном или ушанку. Такая одежда отлично подойдет для прогулок на новогодних выходных, для веселья на катке и походов на ярмарку вдвоем или с детьми. Дома мужчине пригодятся теплые шерстяные носки или тапочки, а также пижама или халат.

Спортивные аксессуары

Посоветовать, что подарить мужу, могут сотрудники магазина спорттоваров. Они в курсе новинок сферы и способны помочь в выборе презента для супруга, если он — поклонник физической культуры и активного отдыха.
Катание на лошадях в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 21:05
Валенки, биокамин или прогулка в санях: что подарить девушке на Новый год
Для горнолыжного спорта можно приобрести современную спортивную одежду и обувь, очки и перчатки, новые лыжи или сноуборд. Для туристических походов — спальный мешок, палатку, термос, портативный аккумулятор. Для зимней рыбалки или охоты — специальный костюм, сапоги, термобелье. Для любителя хоккея — новые коньки.
Если муж — поклонник фитнеса, можно подарить ему новые шорты или трико, футболки или майки, перчатки и атлетический пояс. К этому можно добавить смарт-часы, фитнес-браслет, специальную бутылку для воды или охлаждающее полотенце.
© Depositphotos / Olga Yastremska Ленивый человек со спортивным снаряжением дома
Ленивый человек со спортивным снаряжением дома - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / Olga Yastremska
Для занятий спортом дома подойдут новые гантели, скакалка, боксерская груша, коврик.

Косметика

Средства по уходу за кожей и волосами могут стать отличным подарком мужу на Новый год. Для мужчин будут полезны увлажняющие крема, тоники для сужения пор, антисептические и противовоспалительные, а также замедляющие рост нежелательных волос маски. Из этого же ряда — антибактериальные гели для душа для профилактики повышенной потливости и неприятного запаха, профессиональные шампуни против перхоти и выпадения волос на голове.
Игрушки в магазине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:59Туризм
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки
Также можно приобрести для супруга массажный гаджет для очищения кожи, модную бритву. Нелишним будет и новый парфюм или дезодорант, а также гигиеническая помада и крем, защищающий лицо от обветривания.

Для дома и уюта

Полезным подарком может стать подставка для подогрева кружки, мини-пылесос для клавиатуры, вентилятор, умные часы. Комфортное времяпрепровождение обеспечит биокамин, новая книга, наушники, массажная подушка для шеи, игровая приставка, нарды ручной работы или интерактивные шахматы. Также многие мужчины любят машинки или вертолеты на пульте управления. Можно удивить квадрокоптером или новомодной фотокамерой.
© Huawei Device Co., Ltd.Часы Honor Watch GS Pro
Часы Honor Watch GS Pro - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Huawei Device Co., Ltd.
Для отдыха с семьей или друзьям стоит подарить набор шампуров в кейсе, мангал, банный комплект с березовыми или дубовыми вениками. Может пригодиться набор бокалов и камни для охлаждения вместе с любимыми напитками супруга.

Эмоции

Отличным подарком для мужчины станет абонемент на игры его любимой спортивной команды, в тренажерный зал, бассейн или массажный салон, баню или сауну. Также можно купить для супруга сертификат на рыбалку на закрытом водоеме, катание на снегоходах или в упряжке с собаками. Приятным сюрпризом могут оказаться билеты в кино, театр или концерт любимой группы. Также в качестве подарка подойдет и сертификат на визит в барбершоп или на бизнес-тренинг.
Для отдыха на длинных новогодних праздниках также можно приобрести путевку на базу отдыха, в санаторий, на море или горнолыжный курорт.
Девушка отдыхает возле камина - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 10:24Новый год—2021
Психологи рассказали, что подарить близким на Новый год, если нет денег
 
Новый год—2021ПодаркиэмоцииНовый годДед МорозНеобычные новогодние подаркиПраздникОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния