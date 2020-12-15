https://ria.ru/20201215/podarki-1589400576.html

Гантели, квадрокоптер и визит в барбершоп: что подарить мужу на Новый год

Гантели, квадрокоптер и визит в барбершоп: что подарить мужу на Новый год

Что подарить мужу на Новый год — вопрос, который часто вызывает смятение у женщин накануне зимнего праздника. Идеи для сюрпризов супругу — в материале РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:14

2020-12-15T21:14

2020-12-15T21:14

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эмоции

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праздник

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Что подарить мужу на Новый год — вопрос, который часто вызывает смятение у женщин накануне зимнего праздника. Идеи для сюрпризов супругу — в материале РИА Новости.Теплые вещи с новогодней символикойДля создания праздничного настроения в подарок мужу можно приобрести свитер с оленями или снежинками, варежки или перчатки с мехом, яркий вязаный шарф, шапку с помпоном или ушанку. Такая одежда отлично подойдет для прогулок на новогодних выходных, для веселья на катке и походов на ярмарку вдвоем или с детьми. Дома мужчине пригодятся теплые шерстяные носки или тапочки, а также пижама или халат. Спортивные аксессуарыПосоветовать, что подарить мужу, могут сотрудники магазина спорттоваров. Они в курсе новинок сферы и способны помочь в выборе презента для супруга, если он — поклонник физической культуры и активного отдыха. Для горнолыжного спорта можно приобрести современную спортивную одежду и обувь, очки и перчатки, новые лыжи или сноуборд. Для туристических походов — спальный мешок, палатку, термос, портативный аккумулятор. Для зимней рыбалки или охоты — специальный костюм, сапоги, термобелье. Для любителя хоккея — новые коньки. Если муж — поклонник фитнеса, можно подарить ему новые шорты или трико, футболки или майки, перчатки и атлетический пояс. К этому можно добавить смарт-часы, фитнес-браслет, специальную бутылку для воды или охлаждающее полотенце.Для занятий спортом дома подойдут новые гантели, скакалка, боксерская груша, коврик.КосметикаСредства по уходу за кожей и волосами могут стать отличным подарком мужу на Новый год. Для мужчин будут полезны увлажняющие крема, тоники для сужения пор, антисептические и противовоспалительные, а также замедляющие рост нежелательных волос маски. Из этого же ряда — антибактериальные гели для душа для профилактики повышенной потливости и неприятного запаха, профессиональные шампуни против перхоти и выпадения волос на голове.Также можно приобрести для супруга массажный гаджет для очищения кожи, модную бритву. Нелишним будет и новый парфюм или дезодорант, а также гигиеническая помада и крем, защищающий лицо от обветривания.Для дома и уютаПолезным подарком может стать подставка для подогрева кружки, мини-пылесос для клавиатуры, вентилятор, умные часы. Комфортное времяпрепровождение обеспечит биокамин, новая книга, наушники, массажная подушка для шеи, игровая приставка, нарды ручной работы или интерактивные шахматы. Также многие мужчины любят машинки или вертолеты на пульте управления. Можно удивить квадрокоптером или новомодной фотокамерой.Для отдыха с семьей или друзьям стоит подарить набор шампуров в кейсе, мангал, банный комплект с березовыми или дубовыми вениками. Может пригодиться набор бокалов и камни для охлаждения вместе с любимыми напитками супруга. ЭмоцииОтличным подарком для мужчины станет абонемент на игры его любимой спортивной команды, в тренажерный зал, бассейн или массажный салон, баню или сауну. Также можно купить для супруга сертификат на рыбалку на закрытом водоеме, катание на снегоходах или в упряжке с собаками. Приятным сюрпризом могут оказаться билеты в кино, театр или концерт любимой группы. Также в качестве подарка подойдет и сертификат на визит в барбершоп или на бизнес-тренинг. Для отдыха на длинных новогодних праздниках также можно приобрести путевку на базу отдыха, в санаторий, на море или горнолыжный курорт.

https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html

https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, эмоции, новый год, дед мороз, необычные новогодние подарки, праздник, общество