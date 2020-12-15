https://ria.ru/20201215/peterburg-1589332602.html

Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:40

2020-12-15T14:40

2020-12-15T16:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ленинградский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, отвечая на вопрос о том, когда ожидается существенный эффект от ограничений в городе.Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество