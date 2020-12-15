Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге
14:40 15.12.2020 (обновлено: 16:42 15.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, отвечая на вопрос о том, когда ожидается существенный эффект от ограничений в городе.
"Мы видим, что у нас уже отмечается стабилизация ситуации. На сегодняшний день введены ограничительные мероприятия, по разным эпидемиологическим законам мы должны увидеть спад заболеваемости через 14 дней после введения ограничительных мероприятий, что мы увидели. И очень надеемся, что новогодние каникулы поспособствуют тому, что мы пойдем на спад", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.