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https://ria.ru/20201215/peterburg-1589332602.html
Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:40
2020-12-15T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ленинградский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, отвечая на вопрос о том, когда ожидается существенный эффект от ограничений в городе.Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Стало известно, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге

14:40 15.12.2020 (обновлено: 16:42 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Введенные ограничения против COVID-19 в Петербурге могут привести к спаду заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, отвечая на вопрос о том, когда ожидается существенный эффект от ограничений в городе.
"Мы видим, что у нас уже отмечается стабилизация ситуации. На сегодняшний день введены ограничительные мероприятия, по разным эпидемиологическим законам мы должны увидеть спад заболеваемости через 14 дней после введения ограничительных мероприятий, что мы увидели. И очень надеемся, что новогодние каникулы поспособствуют тому, что мы пойдем на спад", - сказала она.
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Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛенинградский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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