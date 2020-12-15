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Туризм
https://ria.ru/20201215/peterburg-1589314944.html
Россияне уже аннулировали 70-95 процентов туров в Петербург на каникулы
Россияне уже аннулировали 70-95 процентов туров в Петербург на каникулы
Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95 процентов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:48
2020-12-15T15:48
туризм
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95 процентов, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.По мнению главы комитета, делать какие-то выводы пока сложно, так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, что сказывается на желании людей вообще ехать куда-либо."Сейчас идет большое количество аннуляций и переносов туров, поэтому очень трудно сказать, какая будет загрузка. Пока коллеги в турбизнесе говорят о том, что количество аннулированных туров в разных компаниях составляет от 70 до 95 процентов от проданных туров", — сказал Корнеев.В Петербурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.
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коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, новый год, санкт-петербург

Россияне уже аннулировали 70-95 процентов туров в Петербург на каникулы

15:48 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодготовка к Новому году в Санкт-Петербурге
Подготовка к Новому году в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95 процентов, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
"Безусловно, из-за дополнительных ограничений, которые были введены в Санкт-Петербурге, туристический поток в город сильно упал. Мы надеялись на то, что вторая волна не будет такой продолжительной и не захватит новогодние каникулы, но ситуация сложилась по худшему сценарию", — прокомментировал он ситуацию.
По мнению главы комитета, делать какие-то выводы пока сложно, так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, что сказывается на желании людей вообще ехать куда-либо.
"Сейчас идет большое количество аннуляций и переносов туров, поэтому очень трудно сказать, какая будет загрузка. Пока коллеги в турбизнесе говорят о том, что количество аннулированных туров в разных компаниях составляет от 70 до 95 процентов от проданных туров", — сказал Корнеев.
В Петербурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.
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