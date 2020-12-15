https://ria.ru/20201215/peterburg-1589314944.html

Россияне уже аннулировали 70-95 процентов туров в Петербург на каникулы

Россияне уже аннулировали 70-95 процентов туров в Петербург на каникулы

Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95 процентов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:48

2020-12-15T15:48

2020-12-15T15:48

туризм

коронавирус в россии

туризм

туристы

новости - туризм

новый год

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588987237_0:283:3136:2047_1920x0_80_0_0_2251e676de9e139826117f797312c8aa.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95 процентов, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.По мнению главы комитета, делать какие-то выводы пока сложно, так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, что сказывается на желании людей вообще ехать куда-либо."Сейчас идет большое количество аннуляций и переносов туров, поэтому очень трудно сказать, какая будет загрузка. Пока коллеги в турбизнесе говорят о том, что количество аннулированных туров в разных компаниях составляет от 70 до 95 процентов от проданных туров", — сказал Корнеев.В Петербурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.

https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, новый год, санкт-петербург