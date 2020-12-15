Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201215/peterburg-1589313435.html
Отели Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах
Отели Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах
Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:22
2020-12-15T13:22
еда
коронавирус в россии
туризм
туризм
отели
туристы
новости - туризм
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_0:82:2959:1746_1920x0_80_0_0_672477aec62a4a11804e04e261e0bee6.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных ограничений для отелей в городе не вводится, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.В северной столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках."Обслуживание питанием из ресторанов гостиниц будет производиться только в номера. То есть общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания пока не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских кафе и ресторанах или при отеле. В ресторанах в праздники будет работать доставка, отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах", — рассказал Корнеев.Он добавил, что сейчас власти города решают вопрос по организации уличного питания."Дополнительных ограничений в гостиницах не вводилось. Еще летом совместно с Роспотребнадзором мы разработали специальный стандарт для Санкт-Петербурга. Наши гостиницы потратили большие деньги и сделали очень многое для соблюдения этого эпидемиологического стандарта и создания прозрачной системы безопасности", — отметил глава ведомства.
https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_107808d310ae2194a0feaee763d22bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда, коронавирус в россии, туризм, отели, туристы, новости - туризм, санкт-петербург

Отели Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах

13:22 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных ограничений для отелей в городе не вводится, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В северной столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
"Обслуживание питанием из ресторанов гостиниц будет производиться только в номера. То есть общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания пока не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских кафе и ресторанах или при отеле. В ресторанах в праздники будет работать доставка, отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах", — рассказал Корнеев.
Он добавил, что сейчас власти города решают вопрос по организации уличного питания.
"Дополнительных ограничений в гостиницах не вводилось. Еще летом совместно с Роспотребнадзором мы разработали специальный стандарт для Санкт-Петербурга. Наши гостиницы потратили большие деньги и сделали очень многое для соблюдения этого эпидемиологического стандарта и создания прозрачной системы безопасности", — отметил глава ведомства.
В Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа Старая Деревня - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 08:00Туризм
Секреты Петербурга: чему еще можно удивиться в культурной столице
 
ТуризмЕдаКоронавирус в РоссииТуризмОтелитуристыНовости - ТуризмСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния