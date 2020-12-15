https://ria.ru/20201215/peterburg-1589313435.html

Отели Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах

Отели Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах

Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:22

2020-12-15T13:22

2020-12-15T13:22

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных ограничений для отелей в городе не вводится, заявил РИА Новости глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.В северной столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках."Обслуживание питанием из ресторанов гостиниц будет производиться только в номера. То есть общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания пока не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских кафе и ресторанах или при отеле. В ресторанах в праздники будет работать доставка, отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах", — рассказал Корнеев.Он добавил, что сейчас власти города решают вопрос по организации уличного питания."Дополнительных ограничений в гостиницах не вводилось. Еще летом совместно с Роспотребнадзором мы разработали специальный стандарт для Санкт-Петербурга. Наши гостиницы потратили большие деньги и сделали очень многое для соблюдения этого эпидемиологического стандарта и создания прозрачной системы безопасности", — отметил глава ведомства.

https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html

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еда, коронавирус в россии, туризм, отели, туристы, новости - туризм, санкт-петербург