https://ria.ru/20201215/pensiya-1589311999.html

В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов

В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов

Парламентарии внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, документ опубликован в электронной базе РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:12

2020-12-15T13:12

2020-12-15T13:22

инна святенко

михаил терентьев

госдума рф

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения."Учитывая сформировавшуюся тенденцию в развитии процедурных норм пенсионного законодательства - отказ от необходимости подачи правомочными лицами заявлений в целях совершения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, процедурных действий, направленных на реализацию его прав, и закрепление презумпции согласия гражданина на назначение пенсии и изменение ее размера, исходя из того, что это выгодно гражданину, проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке: пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости в соответствии с законом № 1032-1; страховых пенсий по инвалидности; социальных пенсий по инвалидности", - говорится в пояснительной записке к документу.Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.Как пояснил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, этим законопроектом предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии: раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался, а данный законопроект позволит это делать автоматически."Мы подготовили очередной важный законопроект, направленный на упрощение получения государственных услуг. Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения", – сказал Турчак, подчеркнув, что во всех сферах предоставления государственных услуг необходимо упрощать процедуры их получения, где это возможно – вводить беззаявительный порядок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/pfr-1588732195.html

https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество