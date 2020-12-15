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В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов
В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов
Парламентарии внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, документ опубликован в электронной базе РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:12
2020-12-15T13:22
инна святенко
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения."Учитывая сформировавшуюся тенденцию в развитии процедурных норм пенсионного законодательства - отказ от необходимости подачи правомочными лицами заявлений в целях совершения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, процедурных действий, направленных на реализацию его прав, и закрепление презумпции согласия гражданина на назначение пенсии и изменение ее размера, исходя из того, что это выгодно гражданину, проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке: пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости в соответствии с законом № 1032-1; страховых пенсий по инвалидности; социальных пенсий по инвалидности", - говорится в пояснительной записке к документу.Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.Как пояснил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, этим законопроектом предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии: раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался, а данный законопроект позволит это делать автоматически."Мы подготовили очередной важный законопроект, направленный на упрощение получения государственных услуг. Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения", – сказал Турчак, подчеркнув, что во всех сферах предоставления государственных услуг необходимо упрощать процедуры их получения, где это возможно – вводить беззаявительный порядок.
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инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов

13:12 15.12.2020 (обновлено: 13:22 15.12.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
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Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
"Учитывая сформировавшуюся тенденцию в развитии процедурных норм пенсионного законодательства - отказ от необходимости подачи правомочными лицами заявлений в целях совершения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, процедурных действий, направленных на реализацию его прав, и закрепление презумпции согласия гражданина на назначение пенсии и изменение ее размера, исходя из того, что это выгодно гражданину, проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке: пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости в соответствии с законом № 1032-1; страховых пенсий по инвалидности; социальных пенсий по инвалидности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
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Как пояснил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, этим законопроектом предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии: раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался, а данный законопроект позволит это делать автоматически.
"Мы подготовили очередной важный законопроект, направленный на упрощение получения государственных услуг. Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения", – сказал Турчак, подчеркнув, что во всех сферах предоставления государственных услуг необходимо упрощать процедуры их получения, где это возможно – вводить беззаявительный порядок.
 
Инна СвятенкоМихаил ТерентьевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
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