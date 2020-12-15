https://ria.ru/20201215/pellety-1589394251.html
В столице Поморья открылось предприятие по производству пеллет
В столице Поморья открылось предприятие по производству пеллет
В Архангельске открылось предприятие по производству древесных гранул – пеллет; в церемонии его запуска принял участие губернатор Поморья Александр Цыбульский,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:11
2020-12-15T20:11
2020-12-15T20:11
архангельская область
александр цыбульский
архангельск
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. В Архангельске открылось предприятие по производству древесных гранул – пеллет; в церемонии его запуска принял участие губернатор Поморья Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый завод, расположенный на территории бывшего лесозавода №3 в округе Майская горка Архангельска, открыла компания "Регион-лес". Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанную на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Завод по производству древесных топливных гранул из первичной низкосортной древесины появился в областном центре благодаря инвестициям в новое оборудование, говорится в сообщении. Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.На данный момент с производителем основного технологического оборудования подписан акт о завершении монтажа и прохождении тестов оборудования на холостом ходу, идет его обкатка и настройка.Предприятие сертифицировано по международным стандартам ответственного лесоуправления и контроля качества. На производстве внедряются процедуры учета и фиксации данных о затратах энергии и парниковых газах. Сырье проверяют на соответствие стандартам заготовки древесины с сохранением биоразнообразия ценных лесных участков.
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александр цыбульский, архангельск, экономика
АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости.
В Архангельске
открылось предприятие по производству древесных гранул – пеллет; в церемонии его запуска принял участие губернатор Поморья Александр Цыбульский
, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый завод, расположенный на территории бывшего лесозавода №3 в округе Майская горка Архангельска, открыла компания "Регион-лес". Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанную на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Завод по производству древесных топливных гранул из первичной низкосортной древесины появился в областном центре благодаря инвестициям в новое оборудование, говорится в сообщении.
Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.
"Мы открываем производство, где будет использоваться сырье, которое ранее оставалось в лесу, исходя из его низкого качества, а сегодня может быть использовано в экономике. Это современное производство, но по сути - возвращение к традиционной деревообработке, которая всегда применялась в Архангельске. Мы, в свою очередь, продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы создавать новые рабочие места", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
На данный момент с производителем основного технологического оборудования подписан акт о завершении монтажа и прохождении тестов оборудования на холостом ходу, идет его обкатка и настройка.
"Нами построено современное производство, в которое вложен труд многих людей, но на этом мы не останавливаемся. В ближайшие годы на этой же площадке мы планируем построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350-500 тысяч кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до ста тысяч тонн в год", - рассказал директор по развитию ООО "Регион-лес" Павел Верюжский.
Предприятие сертифицировано по международным стандартам ответственного лесоуправления и контроля качества. На производстве внедряются процедуры учета и фиксации данных о затратах энергии и парниковых газах. Сырье проверяют на соответствие стандартам заготовки древесины с сохранением биоразнообразия ценных лесных участков.