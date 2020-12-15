https://ria.ru/20201215/pellety-1589394251.html

В столице Поморья открылось предприятие по производству пеллет

В столице Поморья открылось предприятие по производству пеллет

В Архангельске открылось предприятие по производству древесных гранул – пеллет; в церемонии его запуска принял участие губернатор Поморья Александр Цыбульский,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:11

2020-12-15T20:11

2020-12-15T20:11

архангельская область

александр цыбульский

архангельск

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. В Архангельске открылось предприятие по производству древесных гранул – пеллет; в церемонии его запуска принял участие губернатор Поморья Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый завод, расположенный на территории бывшего лесозавода №3 в округе Майская горка Архангельска, открыла компания "Регион-лес". Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанную на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Завод по производству древесных топливных гранул из первичной низкосортной древесины появился в областном центре благодаря инвестициям в новое оборудование, говорится в сообщении. Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.На данный момент с производителем основного технологического оборудования подписан акт о завершении монтажа и прохождении тестов оборудования на холостом ходу, идет его обкатка и настройка.Предприятие сертифицировано по международным стандартам ответственного лесоуправления и контроля качества. На производстве внедряются процедуры учета и фиксации данных о затратах энергии и парниковых газах. Сырье проверяют на соответствие стандартам заготовки древесины с сохранением биоразнообразия ценных лесных участков.

https://ria.ru/20201204/tsentr-1587677344.html

архангельск

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александр цыбульский, архангельск, экономика