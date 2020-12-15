Экс-премьер Армении Карапетян надеется, что Пашинян уйдет в отставку
15:59 15.12.2020 (обновлено: 17:56 15.12.2020)
ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил надежду, что глава правительства Никол Пашинян "найдет в себе смелость" покинуть свой пост.
По словам Карапетяна, Армения и Карабах находятся в глубоком моральном, психологическом, политическом, экономическом, социальном, ценностном кризисе. "Я думаю, что правительство, во время и в результате правления которого возник этот кризис, оставаясь у власти, будет сильно ограничивать возможности развития страны, использования национального потенциала и возможностей", - говорится в заявлении экс-премьера, текст которого размещен на сайте Sputnik Армения.
Как отметил Карапетян, принимая во внимание, "с одной стороны, последовательную и агрессивную политику Азербайджана, направленную на закрепление своих успехов, а с другой - вызовы, которые ждут Армению", каждый день этого кризиса будет вредить армянской стороне.
"Важнейшее испытание властей в этот судьбоносный момент – показать, способны ли они подняться над узкими политическими интересами, проявить высокую сознательность, дав стране возможность успокоиться, политическим силам - пересмотреть свой пройденный путь и сформировать видение будущего, а народу – сформировать в мирных условиях новые власти. Надеюсь, премьер-министр найдет в себе смелость принять решение об уходе во благо будущего нашей страны", - цитирует агентство текст заявления Карапетяна.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.