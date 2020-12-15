https://ria.ru/20201215/oppozitsiya-1589394890.html

Назарбаев рассказал, какой бы хотел видеть оппозицию в Казахстане

Назарбаев рассказал, какой бы хотел видеть оппозицию в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что хотел бы видеть конструктивную оппозицию в республике, способную на реальные предложения. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:16

2020-12-15T20:16

2020-12-15T20:16

нурсултан назарбаев

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 15 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что хотел бы видеть конструктивную оппозицию в республике, способную на реальные предложения."Оппозиция должна быть, она должна возникать, она должна быть конструктивной. Почему конструктивной? Мы - молодое независимое государство, не все так твердо утвердилось. Расшатать Казахстан, как у соседей - а у нас соседи очень крупные, которые могут влиять, и потерять все, что мы завоевали за это время - это очень просто. Для этого нужна власть, если не будет вертикальной власти, мы не сможем проводить в жизнь ни одну идею. Мы будем вечно спорить, вечно выходить на митинги и там обсуждать вопросы", - сказал Назарбаев в ходе документального фильма "Штрихи к портрету", показанному по телеканалу "Хабар" во вторник.По его мнению, представители оппозиции должны "предлагать что-то реальное". "Тогда сядешь с ними за стол переговоров - "давай обсудим", предлагаешь вот это - "а ты будешь сам это делать или нет?" Вот такую оппозицию хочется, а такой не было", - сказал Назарбаев.

https://ria.ru/20201201/putin-1587232152.html

казахстан

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нурсултан назарбаев, казахстан, в мире