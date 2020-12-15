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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201215/oppozitsioner-1589406349.html
Белорусскому оппозиционеру Статкевичу ужесточили обвинение
Белорусскому оппозиционеру Статкевичу ужесточили обвинение
Оппозиционному политику, лидеру незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Николаю Статкевичу, который находится под... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:41
2020-12-15T22:41
протесты в белоруссии
николай статкевич
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционному политику, лидеру незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Николаю Статкевичу, который находится под стражей в рамках уголовного дела, "утяжелили" обвинение, сообщила во вторник его супруга Марина Адамович."Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили"… часть 2 статьи 293 (УК Белоруссии – ред.). Якобы он с (Сергеем) Тихановским и (Павлом) Северинцем готовили массовые беспорядки", - говорится в сообщении Адамович на ее странице в Facebook.Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, по новой статье "массовые беспорядки" Статкевичу грозит наказание на срок от трех до восьми лет.Адамович также отметила, что предыдущая уголовная статья не позволяла держать ее мужа в СИЗО более шести месяцев. По словам Адамович, во вторник исполняется 198 дней, как оппозиционный политик находится за решеткой.В конце июня Статкевич был задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.Статкевич планировал выдвигаться в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии в этом году, но из-за непогашенной судимости ЦИК отказался его регистрировать. После он выступил в поддержку супруги видеоблогера-оппозиционера Сергея Тихановского - Светланы Тихановской, которая баллотировалась на президентский пост вместо мужа и позже стала лидером белорусской оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html
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николай статкевич, белоруссия, в мире

Белорусскому оппозиционеру Статкевичу ужесточили обвинение

22:41 15.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Самохин
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционному политику, лидеру незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Николаю Статкевичу, который находится под стражей в рамках уголовного дела, "утяжелили" обвинение, сообщила во вторник его супруга Марина Адамович.
"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили"… часть 2 статьи 293 (УК Белоруссии – ред.). Якобы он с (Сергеем) Тихановским и (Павлом) Северинцем готовили массовые беспорядки", - говорится в сообщении Адамович на ее странице в Facebook.
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Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, по новой статье "массовые беспорядки" Статкевичу грозит наказание на срок от трех до восьми лет.
Адамович также отметила, что предыдущая уголовная статья не позволяла держать ее мужа в СИЗО более шести месяцев. По словам Адамович, во вторник исполняется 198 дней, как оппозиционный политик находится за решеткой.
В конце июня Статкевич был задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
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Разрешат в редких случаях: Белоруссия ограничит выезд граждан из страны
Статкевич планировал выдвигаться в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии в этом году, но из-за непогашенной судимости ЦИК отказался его регистрировать. После он выступил в поддержку супруги видеоблогера-оппозиционера Сергея Тихановского - Светланы Тихановской, которая баллотировалась на президентский пост вместо мужа и позже стала лидером белорусской оппозиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
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