https://ria.ru/20201215/oppozitsioner-1589406349.html

Белорусскому оппозиционеру Статкевичу ужесточили обвинение

Белорусскому оппозиционеру Статкевичу ужесточили обвинение

Оппозиционному политику, лидеру незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Николаю Статкевичу, который находится под... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:41

2020-12-15T22:41

2020-12-15T22:41

протесты в белоруссии

николай статкевич

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционному политику, лидеру незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Николаю Статкевичу, который находится под стражей в рамках уголовного дела, "утяжелили" обвинение, сообщила во вторник его супруга Марина Адамович."Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили"… часть 2 статьи 293 (УК Белоруссии – ред.). Якобы он с (Сергеем) Тихановским и (Павлом) Северинцем готовили массовые беспорядки", - говорится в сообщении Адамович на ее странице в Facebook.Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, по новой статье "массовые беспорядки" Статкевичу грозит наказание на срок от трех до восьми лет.Адамович также отметила, что предыдущая уголовная статья не позволяла держать ее мужа в СИЗО более шести месяцев. По словам Адамович, во вторник исполняется 198 дней, как оппозиционный политик находится за решеткой.В конце июня Статкевич был задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.Статкевич планировал выдвигаться в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии в этом году, но из-за непогашенной судимости ЦИК отказался его регистрировать. После он выступил в поддержку супруги видеоблогера-оппозиционера Сергея Тихановского - Светланы Тихановской, которая баллотировалась на президентский пост вместо мужа и позже стала лидером белорусской оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай статкевич, белоруссия, в мире