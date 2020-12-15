https://ria.ru/20201215/opeka-1589274115.html

Онлайн-конференция о ситуации вокруг закона о распределенной опеке

Онлайн-конференция о ситуации вокруг закона о распределенной опеке

18 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Закон о распределенной опеке: актуальная ситуация".

2020-12-15T10:55

2020-12-15T10:55

2020-12-15T10:55

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Задать вопросУчастники:- соучредитель и директор Благотворительного фонда "Я есть!" Егор БЕРОЕВ;- соучредитель Благотворительного фонда "Я есть!" Ксения АЛФЕРОВА;- общественный и политический деятель Ирина ХАКАМАДА;- инициатор и руководитель благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ОВЗ "Квартал Луи", "Дом Вероники" и "Новые берега" Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА;- руководитель БОО "Перспективы" Мария ОСТРОВСКАЯ;- руководитель РБОО "Центр лечебной педагогики" Анна БИТОВА;- профессор Vrije Университета Амстердама, к.ю.н. Мария АНТОКОЛЬСКАЯ;- старший юрист-консультант Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья СТАРИНОВА.Закон о распределенной опеке обсуждается в России с 2015 года. В 2016 году он прошел первое чтение в Госдуме, однако с тех пор так и не был принят. Каковы основные изменения, предусмотренные законом для системы ПНИ? Как они воспринимаются представителями системы соцобеспечения, НКО, гражданами, которые волею судьбы столкнулись с работой ПНИ в реальности? Чем новый закон может помочь родителям, дети которых ограничены в дееспособности? Как должны жить особенные люди в интернатах? Как наладить работу огромного механизма распределенной опеки?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы