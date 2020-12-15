Онлайн-конференция о ситуации вокруг закона о распределенной опеке
18 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Закон о распределенной опеке: актуальная ситуация".
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Участники:
- соучредитель и директор Благотворительного фонда "Я есть!" Егор БЕРОЕВ;
- соучредитель Благотворительного фонда "Я есть!" Ксения АЛФЕРОВА;
- общественный и политический деятель Ирина ХАКАМАДА;
- инициатор и руководитель благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ОВЗ "Квартал Луи", "Дом Вероники" и "Новые берега" Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА;
- руководитель БОО "Перспективы" Мария ОСТРОВСКАЯ;
- руководитель РБОО "Центр лечебной педагогики" Анна БИТОВА;
- профессор Vrije Университета Амстердама, к.ю.н. Мария АНТОКОЛЬСКАЯ;
- старший юрист-консультант Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья СТАРИНОВА.
Закон о распределенной опеке обсуждается в России с 2015 года. В 2016 году он прошел первое чтение в Госдуме, однако с тех пор так и не был принят.
Каковы основные изменения, предусмотренные законом для системы ПНИ? Как они воспринимаются представителями системы соцобеспечения, НКО, гражданами, которые волею судьбы столкнулись с работой ПНИ в реальности? Чем новый закон может помочь родителям, дети которых ограничены в дееспособности? Как должны жить особенные люди в интернатах? Как наладить работу огромного механизма распределенной опеки?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- соучредитель и директор Благотворительного фонда "Я есть!" Егор БЕРОЕВ;
- соучредитель Благотворительного фонда "Я есть!" Ксения АЛФЕРОВА;
- общественный и политический деятель Ирина ХАКАМАДА;
- инициатор и руководитель благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ОВЗ "Квартал Луи", "Дом Вероники" и "Новые берега" Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА;
- руководитель БОО "Перспективы" Мария ОСТРОВСКАЯ;
- руководитель РБОО "Центр лечебной педагогики" Анна БИТОВА;
- профессор Vrije Университета Амстердама, к.ю.н. Мария АНТОКОЛЬСКАЯ;
- старший юрист-консультант Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья СТАРИНОВА.
Закон о распределенной опеке обсуждается в России с 2015 года. В 2016 году он прошел первое чтение в Госдуме, однако с тех пор так и не был принят.
Каковы основные изменения, предусмотренные законом для системы ПНИ? Как они воспринимаются представителями системы соцобеспечения, НКО, гражданами, которые волею судьбы столкнулись с работой ПНИ в реальности? Чем новый закон может помочь родителям, дети которых ограничены в дееспособности? Как должны жить особенные люди в интернатах? Как наладить работу огромного механизма распределенной опеки?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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