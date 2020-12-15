https://ria.ru/20201215/odezhda-1589308253.html
В чем встречать Новый год 2021: какие цвета на год Быка
В чем встречать Новый год 2021: какие цвета на год Быка
Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. При подготовке к празднованию нужно позаботиться не только о блюдах, которые придутся по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:12
2020-12-15T13:12
2020-12-15T13:12
новый год—2021
новый год
стиль
мода
праздник
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589179744_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_9b38e0ab3fed3a801b631ea193477d22.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. При подготовке к празднованию нужно позаботиться не только о блюдах, которые придутся по вкусу символу 2021-го, но и о том, в чем встречать Новый год. Рассказываем, какие цвета и наряды Бык оценит, а от каких стоит отказаться. Какой цвет выбратьГлавный принцип — поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, в приоритете элегантная сдержанность и свобода движений, отмечает стилист Екатерина Швец. "Металлический блеск в новогоднем наряде создаст праздничное настроение. Поэтому популярностью будут пользоваться серебряные и золотые ткани в образах. Предпочтительно серебристо-серые, всевозможные оттенки графита или искрящегося пепла. Так как Бык у нас не только Металлический, но и Белый, то белый цвет тоже будет одним из главных на торжестве. Только не забываем, что белый для каждого цветотипа свой. Так, экстра белый подойдет людям с яркой, контрастной внешностью, а белый цвета экрю или слоновой кости — людям со средним и низким уровнем контрастности. Также Бык любит зелень травы и голубизну неба, а значит, можно примерить на себя голубой или зеленый. Оттенки изумруда, бирюзы, аквамарина будут великолепно смотреться в бархате, атласе и шелке", — перечислят Швец.А вот от красного цвета и образов, где используется животный принт (леопард, питон и прочее), стилист рекомендует отказаться. Все это раздражает Быка.Платье или костюм"Есть предубеждение, что в платье женщина выглядит более женственно и сексуально. Его стоит оставить в уходящем году. Просто выбирайте костюмы для праздника из нарядных тканей: бархат, креп, шелк. Кстати, в связи с карантином стали вновь актуальны костюмы в пижамном стиле. Их можно носить с элегантной открытой обувью на тонком маленьком каблуке", — говорит Екатерина.Что касается платьев, то сейчас в тренде фасон платье-кимоно, оно часто дополняется объемными рукавами — буфами. "Также в моделях новогодней коллекции заметен ассиметричный крой. К слову, ассиметрия часто применяется в коррекционных техниках, когда мы хотим придать стройности фигуре. Если вы предпочитаете проверенный вариант на все случаи, платье-комбинация — незаменимая вещь. Надеваем его под объемную рубашку или теплый свитер, дополняем крупными серьгами — стильный образ готов", — дает практические рекомендации стилист. И добавляет: такие детали, как бахрома и перья, обрамляют наряд, выделяя женщину и привлекая к ней внимание.Если по душе более практичный и спокойный образ, на помощь придут трикотажное платье или простая рубашка оверсайз с кожаными брюками. "Это тоже отличный вариант. Здесь не бойтесь добавлять блеска в макияже и больше блестящих украшений: они не будут лишними".Новогодний наряд, выдержанный в нейтральных тонах, прекрасно дополнят аксессуары с камнями, металлизированной вышивкой, голографическим эффектом. "Актуальны компактные сумочки необычной конфигурации: в виде бочонка, шара, тубуса. А для вечернего платья подойдет мягкая сумочка на фермуаре. Крохотные клатчи на длинной цепочке — беспроигрышный вариант для праздничного выхода", — говорит Екатерина Швец.Что надеть на Новый год мужчинам"Бык любит порядок и умеренность во всем. Так что его любимый мужской наряд в новогоднюю ночь 2021 — элегантный костюм сдержанного цвета: бежевый, черный, светло-коричневый, темно-синий и серый. Также можно надеть светлые брюки или джинсы с пиджаком и создать модный образ в стиле кэжуал", — советует эксперт.Всегда стильно смотрятся рубашки с запонками. Не потерял актуальности и костюм-тройка. Если обстановка более расслабленная (отмечание за городом, на даче, на лыжном курорте), очень уместным станет свитер толстой вязки с вельветовыми брюками подходящего тона.
https://ria.ru/20201207/stol-1588076853.html
https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html
https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589179744_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_d3c64619ae0f24a1213c158ece83ef6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, стиль, мода, праздник, общество
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. При подготовке к празднованию нужно позаботиться не только о блюдах, которые придутся по вкусу символу 2021-го, но и о том, в чем встречать Новый год. Рассказываем, какие цвета и наряды Бык оценит, а от каких стоит отказаться.
Какой цвет выбрать
Главный принцип — поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, в приоритете элегантная сдержанность и свобода движений, отмечает стилист Екатерина Швец.
"Металлический блеск в новогоднем наряде создаст праздничное настроение. Поэтому популярностью будут пользоваться серебряные и золотые ткани в образах. Предпочтительно серебристо-серые, всевозможные оттенки графита или искрящегося пепла. Так как Бык у нас не только Металлический, но и Белый, то белый цвет тоже будет одним из главных на торжестве. Только не забываем, что белый для каждого цветотипа свой. Так, экстра белый подойдет людям с яркой, контрастной внешностью, а белый цвета экрю или слоновой кости — людям со средним и низким уровнем контрастности. Также Бык любит зелень травы и голубизну неба, а значит, можно примерить на себя голубой или зеленый. Оттенки изумруда, бирюзы, аквамарина будут великолепно смотреться в бархате, атласе и шелке", — перечислят Швец.
А вот от красного цвета и образов, где используется животный принт (леопард, питон и прочее), стилист рекомендует отказаться. Все это раздражает Быка.
Платье или костюм
"Есть предубеждение, что в платье женщина выглядит более женственно и сексуально. Его стоит оставить в уходящем году. Просто выбирайте костюмы для праздника из нарядных тканей: бархат, креп, шелк. Кстати, в связи с карантином стали вновь актуальны костюмы в пижамном стиле. Их можно носить с элегантной открытой обувью на тонком маленьком каблуке", — говорит Екатерина.
Что касается платьев, то сейчас в тренде фасон платье-кимоно, оно часто дополняется объемными рукавами — буфами. "Также в моделях новогодней коллекции заметен ассиметричный крой. К слову, ассиметрия часто применяется в коррекционных техниках, когда мы хотим придать стройности фигуре. Если вы предпочитаете проверенный вариант на все случаи, платье-комбинация — незаменимая вещь. Надеваем его под объемную рубашку или теплый свитер, дополняем крупными серьгами — стильный образ готов", — дает практические рекомендации стилист. И добавляет: такие детали, как бахрома и перья, обрамляют наряд, выделяя женщину и привлекая к ней внимание.
Если по душе более практичный и спокойный образ, на помощь придут трикотажное платье или простая рубашка оверсайз с кожаными брюками. "Это тоже отличный вариант. Здесь не бойтесь добавлять блеска в макияже и больше блестящих украшений: они не будут лишними".
Новогодний наряд, выдержанный в нейтральных тонах, прекрасно дополнят аксессуары с камнями, металлизированной вышивкой, голографическим эффектом. "Актуальны компактные сумочки необычной конфигурации: в виде бочонка, шара, тубуса. А для вечернего платья подойдет мягкая сумочка на фермуаре. Крохотные клатчи на длинной цепочке — беспроигрышный вариант для праздничного выхода", — говорит Екатерина Швец.
Что надеть на Новый год мужчинам
"Бык любит порядок и умеренность во всем. Так что его любимый мужской наряд в новогоднюю ночь 2021 — элегантный костюм сдержанного цвета: бежевый, черный, светло-коричневый, темно-синий и серый. Также можно надеть светлые брюки или джинсы с пиджаком и создать модный образ в стиле кэжуал", — советует эксперт.
Всегда стильно смотрятся рубашки с запонками. Не потерял актуальности и костюм-тройка. Если обстановка более расслабленная (отмечание за городом, на даче, на лыжном курорте), очень уместным станет свитер толстой вязки с вельветовыми брюками подходящего тона.