https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в социальной сфере

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в социальной сфере

Уходящий 2020 год стал для социальной сферы, и так ежегодно насыщенной событиями, по-настоящему особенным: сражение с пандемией потребовало перестройки системы... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:00

2020-12-15T16:00

2020-12-15T16:00

новый год—2021

коронавирус в россии

россия

образование - общество

общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уходящий 2020 год стал для социальной сферы, и так ежегодно насыщенной событиями, по-настоящему особенным: сражение с пандемией потребовало перестройки системы здравоохранения, беспрецедентных мер поддержки населения, перехода школьников и студентов на дистанционное обучение. Следствием развития пандемии стало создание новых вакцин, введение режима нерабочих дней, перенос модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 год. Однако эти трудности не помешали принять решение о выплате материнского капитала на первого ребенка, доплатах за классное руководство, а также обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием.Новая коронавирусная реальностьСамым главным вызовом 2020 года стала пандемия коронавируса. Чтобы выработать меры для борьбы с распространением инфекции, 27 января в стране был создан оперативный штаб, который возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.Первые заболевшие в России были выявлены в конце января, а с 20 февраля для граждан Китая был запрещен въезд на территорию страны. Возможно, благодаря этому решению сегодня в РФ циркулируют только европейские штаммы заболевания, ввезенные, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, россиянами, вернувшимися из Европы.В связи с нарастанием числа заболевших Россия сначала ограничила авиасообщение с рядом европейских стран, а с 30 марта полностью закрыла свои границы на въезд и выезд. Также для борьбы с пандемией внутри страны с 30 марта по 11 мая действовал режим нерабочих дней.Помимо этого, Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим на территории России – все люди в общественных местах должны находиться в масках. Для всех отраслей экономики ведомство подготовило рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.Весенний пик по заболеваемости коронавирусом, по словам Голиковой, пришелся на 11 мая, когда число вновь выявленных случаев составило 11 656. Наибольшее значение заболеваемости за осеннюю волну пока отмечено 6 декабря, когда оно составило 29 039. Наибольший показатель по смертности от заболевания пришелся на 2 декабря - в этот день были подтверждены сразу 589 смертей с COVID-19. Весенний пик по числу смертей был зафиксирован 29 мая, когда умерли 232 пациента с коронавирусом.Перестройка системы здравоохраненияПандемия внесла серьезные изменения в работу системы здравоохранения. С первых дней года Роспотребнадзор начал отслеживать ситуацию с COVID-19 и принимать соответствующие меры. Так, в пунктах пропуска через границу был усилен контроль за прибывающими из неблагополучных регионов. В короткие сроки были разработаны и зарегистрированы тест-системы для выявления вируса.Минздрав подготовил рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, которые в течение года неоднократно обновлялись. В конце марта, когда число заболевших COVID-19 значимо увеличилось, было принято решение временно перепрофилировать часть больниц для пациентов с новой инфекцией.Весной из-за распространения коронавируса была приостановлена диспансеризация населения, а также плановая вакцинация взрослых, при этом вакцинация детей продолжалась. Летом, после улучшения ситуации с коронавирусом, диспансеризация была восстановлена.Из-за пандемии начало модернизации первичного звена здравоохранения было отложено на 2021 год. Пересмотру подверглись целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" - достигнуть их также невозможно из-за пандемии.Первая вакцинаНесколько российских центров еще зимой приступили к работе над вакциной от COVID-19. Первые прототипы были созданы Государственным научным центром "Вектор" и НИЦЭМ имени Гамалеи.В августе, после успешных испытаний на животных, а затем на добровольцах, Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса центра Гамалеи, она получила название "Спутник V". В сентябре начались пострегистрационные исследования вакцины, которые показали ее эффективность на уровне выше 95%. Заявки на приобретение вакцины поступили от более чем 50 стран.В середине октября была зарегистрирована и вторая отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". В ноябре "Вектор" начал пострегистрационные испытания, в том числе на добровольцах старше 60 лет.Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря. Первыми получить прививку смогли медики, учителя, социальные работники и военнослужащие российской армии. Вакцинация в России бесплатная и проходит исключительно на добровольной основе.Социальные ориентирыОдной из главных тем январского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стала поддержка семей с детьми. На тот момент еще никто не мог предположить, что в ближайшие месяцы Россию и весь мир захлестнет пандемия, из-за которой существенная поддержка понадобится и бизнесу, и гражданам.Во время послания президент предложил выплачивать малоимущим семья с детьми от 3 до 7 лет пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка в регионе. По замыслу главы государства, с 2021 года их размер следует увеличить вдвое для тех семей, чей среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум.Также было принято решение о выплате материнского капитала на первого ребенка и его индексации. В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 484 тысяч, а при рождении второго составит 639 тысяч.Планы по поддержке семей с детьми позднее на фоне пандемии были скорректированы. Правительство ввело дополнительную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. На выплаты семьям за период пандемии было направлено более 600 миллиардов рублей. Поддержка коснулась 27,6 миллиона детей.Не остались без внимания и педагоги. После поручения президента учителя российских школ начали получать федеральные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство. В министерстве просвещения заявили, что средства доведены до регионов и педагоги получают ежемесячную надбавку. На выплаты более чем 810 тысячам педагогов предполагается ежегодно выделять из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей.В уходящем году также в очередной раз был поднят вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В частности, письмо с просьбой вернуться к этой теме написали президенту страны представители Федерации независимых профсоюзов России. Три законопроекта об этом также вносились депутатами Госдумы, но получили отрицательные заключения правительства.Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что правительство работает над поручением по индексации пенсий работающим пенсионерам, уточнив, что сумма, в которую обойдется бюджету индексация, будет зависеть от варианта решения вопроса.Новый расчет минимальной зарплатыМинтруд предложил с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума исходя из стоимости потребительской корзины. Вместо этого показатель будет определяться как часть (44,2%) среднедушевого дохода. В министерстве также предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 42% медианной зарплаты по стране.По расчетам министерства, это приведет к тому, что и прожиточный минимум, и минимальный размер оплаты труда будут расти быстрее, чем при старой методике. Например, МРОТ в 2023 году вырастет до 14176 рублей против 12130 рублей в текущем. Также принятие методики приведет к росту пенсий.Кроме того, в этом году правительство было принято решение о выходном дне 31 декабря в 2021 году. Дискуссии о таком выходном велись с конца 2019 года, тогда в правительстве заявили, что подобные решения надо принимать в более длительные сроки.Удалённое образованиеВ середине марта министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал российским вузам перейти на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. К концу месяца все подведомственные Минобрнауки вузы изменили формат работы на дистанционный. Министерством несколько раз принималось решение о продлении удаленного обучения, во многих вузах учебный год завершился дистанционно, сессия и государственные экзамены также проходили удаленно.Следом за вузами ушли на вынужденные каникулы российские школы. Министром просвещения Сергеем Кравцовым были объявлены неучебные дни с 23 марта по 12 апреля, неделя которых во многих школах выпадала на каникулы, а во вторую должно было быть организовано дистанционное обучение. После 12 апреля решение о сохранении дистанционного обучения принимали региональные власти.Дистанционно прошли последние звонки и выпускные вечера в школах и вузах. Министерства просвещения и науки и высшего образования устроили Всероссийский онлайн-выпускной, финалом которого стал традиционный фестиваль "Алые паруса", также организованный из-за пандемии в формате трансляции.Новый учебный год в школах и вузах традиционно начался 1 сентября, но школьникам, студентам и преподавателям для сохранения очного образования потребовалось соблюдать предписания Роспотребнадзора. Уходить на дистанционное обучение осенью образовательные организации начали по решениям региональных штабов, 11 ноября Минобрнауки был издан приказ, переводящий на удаленное обучение вузы Москвы и Санкт-Петербурга.На данный момент решения о переходе на дистанционное обучение принимаются регионами по эпидемиологической ситуации, и уверенности в том, какой будет учеба в 2021 году, нет. Однако, как неоднократно подчеркивали в министерстве просвещения, дистанционка никогда не вытеснит очное обучение и не станет его полноценной заменой.ЕГЭ по желаниюЕдиный государственный экзамен в этом году сдавали только выпускники школ, которые собирались поступать в высшие учебные заведения, а аттестаты о среднем образовании выдавались на основании текущих оценок. Это позволило на 10% уменьшить количество сдающих ЕГЭ. Основной государственный экзамен для девятиклассников был отменен совсем, аттестаты также выдавались по итогам учебного года. Из-за эпидемиологической обстановки, начало ЕГЭ переносилось с мая на июль, а перед первым экзаменом прошли "пробные" ЕГЭ без участия выпускников. Как заявили в Рособрнадзоре и Минпросвещения, учеба в дистанционном формате не сказалась на результатах ЕГЭ, школьники справились с ним на уровне прошлого года.Приемная кампания в этом году впервые массово перешла в дистанционный формат. Для этого был создан суперсервис "Поступление в вуз онлайн", к которому в режиме апробации присоединились 54 вуза, а также учебные заведения проводили прием документов на самостоятельно созданных платформах. Часть вступительных испытаний вузов также удалось перевести в дистанционный формат. Сроки приемной кампании после переноса ЕГЭ пришлось "ужать", однако все вузы успели выпустить приказы о зачислении и принять студентов 1 сентября.Горячее питаниеВ январе в послании Федеральному собранию президент РФ поставил задачу, чтобы все учащиеся младших классов (с первого по четвертый) были обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. На эти цели в федеральном бюджете было выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года, к которому и должен завершиться переход на обеспечение учеников начальных классов горячими обедами или завтраками.По данным министерства просвещения, к концу 2020 года разовым горячим питанием обеспечены все школьники младших классов. Федеральную субсидию получают порядка 38 тысяч школ, не получают 2,6 тысячи школ, заявлял министр просвещения РФ. По словам Кравцова, 1 января количество школ, не получающих поддержку, сократится до 300, они смогут получить федеральные средства, как только исправят выявленные Роспотребнадзором несоответствия.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html

https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html

https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

https://ria.ru/20201011/ekzameny-1579278954.html

https://ria.ru/20201201/herbalife-1586612703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, образование - общество, общество