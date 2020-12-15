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Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию
Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию
Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, но сроки зависят от врачей, которые наблюдают за его восстановлением. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:06
2020-12-15T13:07
мария захарова
алексей навальный
госдума рф
швеция
москва
берлин (город)
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МОСКВА, дек - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, но сроки зависят от врачей, которые наблюдают за его восстановлением.Он отметил, что ему есть "чем заняться" в России. Однако сроки возвращения, по его словам, зависят от врачей.Участвовать в выборах в Госдуму ему запрещено, добавил он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/navalnyy-1589133032.html
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мария захарова, алексей навальный, госдума рф, швеция, москва, берлин (город)

Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию

13:06 15.12.2020 (обновлено: 13:07 15.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, дек - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, но сроки зависят от врачей, которые наблюдают за его восстановлением.

"Как я собираюсь возвращаться? Куплю билет, сяду в самолет и прилечу в "Шереметьево", - сказал Навальный в эфире "Эха Москвы".

Он отметил, что ему есть "чем заняться" в России. Однако сроки возвращения, по его словам, зависят от врачей.
"Это вопрос не ко мне, это вопрос к врачам... Бессмысленно обсуждение сроков, потому что я сам не знаю. Я регулярно сдаю какие-то анализы, люди смотрят на мою динамику выздоровления, которая гораздо быстрее, чем все ожидали. Когда будет все ок, я вернусь. Я делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее", - отметил Навальный.
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Участвовать в выборах в Госдуму ему запрещено, добавил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Мария ЗахароваАлексей НавальныйГосдума РФШвецияМоскваБерлин (город)
 
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