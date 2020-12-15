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Генсек НАТО выступил за "комбинированный подход" по отношению к России
Генсек НАТО выступил за "комбинированный подход" по отношению к России
НАТО выступает за комбинированный подход во взаимоотношениях с Россией, включающий диалог и заботу о безопасности и обороне союзников, сообщил генсек альянса... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:24
2020-12-15T19:24
2020-12-15T19:24
здравко кривокапич
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. НАТО выступает за комбинированный подход во взаимоотношениях с Россией, включающий диалог и заботу о безопасности и обороне союзников, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем."Мы верим в диалог с Россией, но также озабочены сдерживанием и обороной. Мы считаем, что разумная комбинация – это гарантировать безопасность союзников и в то же время быть способными вести диалог с Россией, чтобы стремиться к лучшим взаимоотношениям с Россией", - сказал он.При этом Столтенберг подчеркнул, что "Россия должна соблюдать международное законодательство, включая уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств".
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здравко кривокапич, россия, нато, йенс столтенберг, в мире