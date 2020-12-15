https://ria.ru/20201215/nato-1589345366.html
В НАТО выступили за принятие новых мер коллективной безопасности
В НАТО выступили за принятие новых мер коллективной безопасности
НАТО выступает за принятие новых мер коллективной безопасности для снижения рисков и продвижения к ядерному разоружению, говорится в распространенном во вторник РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:30
2020-12-15T15:30
2020-12-15T15:30
нато
китай
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. НАТО выступает за принятие новых мер коллективной безопасности для снижения рисков и продвижения к ядерному разоружению, говорится в распространенном во вторник заявлении Североатлантического альянса."Мы призываем наших партнеров и все другие страны… совместно работать над улучшением коллективной безопасности с помощью конкретных, поддающихся контролю мер", - указывается в документе.По мнению альянса, такие меры "позволят снизить стратегические риски и позволить реально продвинуться на пути к ядерному разоружению".В НАТО также отметили, что считают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на настоящее время "единственным заслуживающим доверия инструментом ядерного разоружения".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что считает необходимым выработку всеобъемлющего договора по контролю над вооружениями, который бы покрывал разные системы вооружений, предусматривал бы эффективную верификацию исполнения и включал бы Китай.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/nato-1588799296.html
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нато, китай, йенс столтенберг, в мире