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Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея
Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея
Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:24
2020-12-15T12:24
2020-12-15T13:30
культура
музеи
юлия шахновская
политехнический музей
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.Ранее данный пост на протяжении 11 лет занимала Юлия Шахновская. Проничева оставила пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.Политехнический музей – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом российского культурного наследия. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.
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музеи, юлия шахновская, политехнический музей, москва