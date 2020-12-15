https://ria.ru/20201215/muzey-1589299537.html

Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея

Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея

Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:24

2020-12-15T12:24

2020-12-15T13:30

культура

музеи

юлия шахновская

политехнический музей

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.Ранее данный пост на протяжении 11 лет занимала Юлия Шахновская. Проничева оставила пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.Политехнический музей – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом российского культурного наследия. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, юлия шахновская, политехнический музей, москва