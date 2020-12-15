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Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея
Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея
Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:24
2020-12-15T13:30
культура
музеи
юлия шахновская
политехнический музей
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.Ранее данный пост на протяжении 11 лет занимала Юлия Шахновская. Проничева оставила пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.Политехнический музей – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом российского культурного наследия. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.
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музеи, юлия шахновская, политехнический музей, москва

Елену Проничеву назначили директором Политехнического музея

12:24 15.12.2020 (обновлено: 13:30 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЕлена Проничева
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директором московского Политехнического музея назначена Елена Проничева, заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
Ранее данный пост на протяжении 11 лет занимала Юлия Шахновская. Проничева оставила пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.
"Сегодня важный день в новой истории музея... Сегодня приказом Минкультуры РФ генеральным директором Политехнического музея назначена Елена Проничева", - сказала Манилова во время встречи с коллективом музея.
Политехнический музей – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом российского культурного наследия. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.
 
КультураМузеиЮлия ШахновскаяПолитехнический музейМосква
 
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