https://ria.ru/20201214/politekh-1589071589.html

Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе

Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе

Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:52

2020-12-14T10:52

2020-12-14T10:55

культура

музеи

юлия шахновская

политехнический музей

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым директором Политехнического музея может стать исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.Шахновская добавила, что ей очень хочется, чтобы Политех открылся после ремонта именно таким, каким "мы с вами его задумали", отметив, что главной ценностью для музея является человек, его мысли и идеи.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, юлия шахновская, политехнический музей, москва