Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе
10:52 14.12.2020 (обновлено: 10:55 14.12.2020)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым директором Политехнического музея может стать исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.
"Друзья, сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея. Политехнический - уникальное явление для страны и мира, мне очень повезло стать частью его полуторавековой истории. Спасибо судьбе и Анатолию Борисовичу Чубайсу (экс-глава "Роснано, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития - Прим. ред.) за то, что пригласил меня. Это были лучшие 11 лет, Политех стал делом моей жизни. Я расстаюсь с ним с грустью и с огромной благодарностью", - говорится в тексте письма.
Шахновская добавила, что ей очень хочется, чтобы Политех открылся после ремонта именно таким, каким "мы с вами его задумали", отметив, что главной ценностью для музея является человек, его мысли и идеи.