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Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе
Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе
Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:52
2020-12-14T10:55
культура
музеи
юлия шахновская
политехнический музей
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым директором Политехнического музея может стать исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.Шахновская добавила, что ей очень хочется, чтобы Политех открылся после ремонта именно таким, каким "мы с вами его задумали", отметив, что главной ценностью для музея является человек, его мысли и идеи.
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музеи, юлия шахновская, политехнический музей, москва

Директор Политехнического музея Шахновская заявила об уходе

10:52 14.12.2020 (обновлено: 10:55 14.12.2020)
 
© ГИВЦ Минкультуры России / Перейти в фотобанкНовый директор Политехнического музея Юлия Шахновская
Новый директор Политехнического музея Юлия Шахновская - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© ГИВЦ Минкультуры России
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Политехнического музея Юлия Шахновская заявила, что уходит из музея после 11 лет работы, следует из ее письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым директором Политехнического музея может стать исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.
"Друзья, сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея. Политехнический - уникальное явление для страны и мира, мне очень повезло стать частью его полуторавековой истории. Спасибо судьбе и Анатолию Борисовичу Чубайсу (экс-глава "Роснано, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития - Прим. ред.) за то, что пригласил меня. Это были лучшие 11 лет, Политех стал делом моей жизни. Я расстаюсь с ним с грустью и с огромной благодарностью", - говорится в тексте письма.
Шахновская добавила, что ей очень хочется, чтобы Политех открылся после ремонта именно таким, каким "мы с вами его задумали", отметив, что главной ценностью для музея является человек, его мысли и идеи.
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КультураМузеиЮлия ШахновскаяПолитехнический музейМосква
 
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