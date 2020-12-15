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МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:22
2020-12-15T11:05
евгений зиничев
бе-200
ми-38
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.Зиничев добавил, что в настоящее время МЧС совместно с Минфином России прорабатывает вопросы закупки новых вертолетов Ми-38 и Ми-8, а также модернизации самолетов Бе-200 и приобретения новых.В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами.Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева &gt;&gt;
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евгений зиничев, бе-200, ми-38, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность

МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года

08:22 15.12.2020 (обновлено: 11:05 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МБ МЧС РФ во время учений
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.
"До 2030 года авиация МЧС России планирует получить порядка 50 новых воздушных судов и принять на вооружение порядка 380 современных многофункциональных беспилотных авиасистем отечественного производства", - отметил министр.
Зиничев добавил, что в настоящее время МЧС совместно с Минфином России прорабатывает вопросы закупки новых вертолетов Ми-38 и Ми-8, а также модернизации самолетов Бе-200 и приобретения новых.
В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами.
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Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>
 
Евгений ЗиничевБе-200Ми-38Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинБезопасность
 
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