https://ria.ru/20201215/mchs-1589251116.html

МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года

МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года

МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:22

2020-12-15T08:22

2020-12-15T11:05

евгений зиничев

бе-200

ми-38

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.Зиничев добавил, что в настоящее время МЧС совместно с Минфином России прорабатывает вопросы закупки новых вертолетов Ми-38 и Ми-8, а также модернизации самолетов Бе-200 и приобретения новых.В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами.Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588929817.html

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евгений зиничев, бе-200, ми-38, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность