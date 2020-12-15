https://ria.ru/20201215/massandra-1589263065.html

В ГД рассказали, как закон защищает земли и коллекции вин "Массандры"

В ГД рассказали, как закон защищает земли и коллекции вин "Массандры"

Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:07

2020-12-15T10:07

2020-12-15T10:07

массандра (концерн)

россия (банк)

республика крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156112/30/1561123055_0:90:2756:1640_1920x0_80_0_0_eb8a2de1209d02d2d5c1d93c2da54b8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев.Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" в понедельник приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей."Что касается коллекции, в законе впервые появился термин "винодельческая коллекция", там же предписано, что можно с коллекцией делать и чего делать нельзя. Собственник предприятия обязан зарегистрировать положение о винодельческой коллекции в соответствующей саморегулируемой организации виноградарей и виноделов региона. Что касается "Массандры", то она уже зарегистрировала положение о коллекции в СРО Крыма, в этом документе написано, что винодельческая коллекция является неотчуждаемым имуществом и это ключевые слова", - сказал Бахарев.Он также отметил, что под защитой закона также находится земля предприятия, которая расположена на южном берегу Крыма."В законе есть понятие виноградопригодные земли, у них целевой назначение, реестр этих земель сейчас формирует Минсельхоз России. Это особо ценные земли, они расположены буквально в нескольких регионах нашей страны - это регионы Южного федерального округа, где растет виноград. Именно из-за того, что таких земель немного, такая норма введена в закон. И любой инвестор не может распоряжаться ими по своему усмотрению, виноградопригодные земли, включенные в единый государственный реестр, могут использоваться для целей виноградарства и виноделия", - сказал Бахарев.Депутат назвал институциональным инвестором приобретателя "Массандры", который планирует масштабные инвестиции в виноградники и оборудование в объединение."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

https://ria.ru/20201215/massandra-1589257907.html

https://ria.ru/20201016/vino-1580054739.html

https://ria.ru/20200821/loevskiy-1576056570.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массандра (концерн), россия (банк), республика крым, экономика