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В ГД рассказали, как закон защищает земли и коллекции вин "Массандры"
В ГД рассказали, как закон защищает земли и коллекции вин "Массандры"
Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:07
2020-12-15T10:07
массандра (концерн)
россия (банк)
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев.Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" в понедельник приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей."Что касается коллекции, в законе впервые появился термин "винодельческая коллекция", там же предписано, что можно с коллекцией делать и чего делать нельзя. Собственник предприятия обязан зарегистрировать положение о винодельческой коллекции в соответствующей саморегулируемой организации виноградарей и виноделов региона. Что касается "Массандры", то она уже зарегистрировала положение о коллекции в СРО Крыма, в этом документе написано, что винодельческая коллекция является неотчуждаемым имуществом и это ключевые слова", - сказал Бахарев.Он также отметил, что под защитой закона также находится земля предприятия, которая расположена на южном берегу Крыма."В законе есть понятие виноградопригодные земли, у них целевой назначение, реестр этих земель сейчас формирует Минсельхоз России. Это особо ценные земли, они расположены буквально в нескольких регионах нашей страны - это регионы Южного федерального округа, где растет виноград. Именно из-за того, что таких земель немного, такая норма введена в закон. И любой инвестор не может распоряжаться ими по своему усмотрению, виноградопригодные земли, включенные в единый государственный реестр, могут использоваться для целей виноградарства и виноделия", - сказал Бахарев.Депутат назвал институциональным инвестором приобретателя "Массандры", который планирует масштабные инвестиции в виноградники и оборудование в объединение."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
https://ria.ru/20201215/massandra-1589257907.html
https://ria.ru/20201016/vino-1580054739.html
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массандра (концерн), россия (банк), республика крым, экономика

В ГД рассказали, как закон защищает земли и коллекции вин "Массандры"

10:07 15.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичСбор урожая на винограднике
Сбор урожая на винограднике - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев.
Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" в понедельник приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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"Что касается коллекции, в законе впервые появился термин "винодельческая коллекция", там же предписано, что можно с коллекцией делать и чего делать нельзя. Собственник предприятия обязан зарегистрировать положение о винодельческой коллекции в соответствующей саморегулируемой организации виноградарей и виноделов региона. Что касается "Массандры", то она уже зарегистрировала положение о коллекции в СРО Крыма, в этом документе написано, что винодельческая коллекция является неотчуждаемым имуществом и это ключевые слова", - сказал Бахарев.
Он также отметил, что под защитой закона также находится земля предприятия, которая расположена на южном берегу Крыма.
"В законе есть понятие виноградопригодные земли, у них целевой назначение, реестр этих земель сейчас формирует Минсельхоз России. Это особо ценные земли, они расположены буквально в нескольких регионах нашей страны - это регионы Южного федерального округа, где растет виноград. Именно из-за того, что таких земель немного, такая норма введена в закон. И любой инвестор не может распоряжаться ими по своему усмотрению, виноградопригодные земли, включенные в единый государственный реестр, могут использоваться для целей виноградарства и виноделия", - сказал Бахарев.
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Депутат назвал институциональным инвестором приобретателя "Массандры", который планирует масштабные инвестиции в виноградники и оборудование в объединение.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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