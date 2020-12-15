https://ria.ru/20201215/massandra-1589261033.html
В Госдуме назвали угрозы Киева по поводу "Массандры" абсурдными
В Госдуме назвали угрозы Киева по поводу "Массандры" абсурдными
Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о незаконности продажи винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму ничтожны и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:54
2020-12-15T09:54
2020-12-15T09:54
эмине джапарова
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о незаконности продажи винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму ничтожны и абсурдны, заявил РИА Новости депутат Госдумы, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев.В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций крымского винодельческого предприятия "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. После этого заместитель министра иностранных дел Украины заявила, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра", и назвала концерн украинским.Он отметил, что плачевное состояние виноградников и износ основного оборудования вызывают потребность в огромных инвестициях в предприятие. В украинский период никакой модернизации некогда государственного объединения не производилось."При этом различные объекты недвижимости на землях, где в советское время рос виноград – это стало массовым явлением в украинский период. Мы сейчас пытаемся собрать то, что было разбазарено в украинский период. Поэтому сейчас предъявлять какие-то претензии в адрес Крыма и (остальной) России со стороны Киева – это смешно и абсурдно", - добавил Бахарев."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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эмине джапарова, константин бахарев, судак, госдума рф, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости.
Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой
о незаконности продажи винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму ничтожны и абсурдны, заявил РИА Новости депутат Госдумы
, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев
.
В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций крымского винодельческого предприятия "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. После этого заместитель министра иностранных дел Украины заявила, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра", и назвала концерн украинским.
"Это, конечно, абсолютно ничтожное высказывание как в правовом смысле, так и с точки зрения логики. Потому что тогда Украине надо предъявить претензии (и наверное, это было бы правильно сделать) за то состояние "Массандры", за тот украинский период, когда оно подвергалось разграблению и деградации", - сказал Бахарев.
Он отметил, что плачевное состояние виноградников и износ основного оборудования вызывают потребность в огромных инвестициях в предприятие. В украинский период никакой модернизации некогда государственного объединения не производилось.
"При этом различные объекты недвижимости на землях, где в советское время рос виноград – это стало массовым явлением в украинский период. Мы сейчас пытаемся собрать то, что было разбазарено в украинский период. Поэтому сейчас предъявлять какие-то претензии в адрес Крыма и (остальной) России со стороны Киева – это смешно и абсурдно", - добавил Бахарев.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака
. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.