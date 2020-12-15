https://ria.ru/20201215/massandra-1589261033.html

В Госдуме назвали угрозы Киева по поводу "Массандры" абсурдными

В Госдуме назвали угрозы Киева по поводу "Массандры" абсурдными

Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о незаконности продажи винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму ничтожны и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:54

2020-12-15T09:54

2020-12-15T09:54

эмине джапарова

константин бахарев

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о незаконности продажи винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму ничтожны и абсурдны, заявил РИА Новости депутат Госдумы, один из разработчиков закона о виноградарстве и виноделии в РФ Константин Бахарев.В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций крымского винодельческого предприятия "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. После этого заместитель министра иностранных дел Украины заявила, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра", и назвала концерн украинским.Он отметил, что плачевное состояние виноградников и износ основного оборудования вызывают потребность в огромных инвестициях в предприятие. В украинский период никакой модернизации некогда государственного объединения не производилось."При этом различные объекты недвижимости на землях, где в советское время рос виноград – это стало массовым явлением в украинский период. Мы сейчас пытаемся собрать то, что было разбазарено в украинский период. Поэтому сейчас предъявлять какие-то претензии в адрес Крыма и (остальной) России со стороны Киева – это смешно и абсурдно", - добавил Бахарев."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

https://ria.ru/20201215/massandra-1589257907.html

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эмине джапарова, константин бахарев, судак, госдума рф, украина, в мире