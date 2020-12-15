"Какое их дело". В Крыму ответили на угрозы Киева за продажу "Массандры"
09:30 15.12.2020 (обновлено: 14:29 15.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал смешным заявление киевских властей, что Россия будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра".
В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. После этого заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это решение юридически ничтожным и заявила, что Россия будет нести за него ответственность.
"Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму, — вот и весь казус", — сказал РИА Новости Фикс.
Вице-спикер призвал киевские власти разбираться со своими внутренними проблемами и не вмешиваться в дела российского Крыма.
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.